Non farti sfuggire GOOGLE PIXEL 7a in offerta su Amazon

Hai bisogno di sostituire il tuo vecchio smartphone con uno più nuovo, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo per i cicli di ricarica ripetuti? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio a te proponendoti l’ottimo Google Pixel 7a in offerta al sensazionale prezzo di soli 379 euro, con un ottimo 26% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Google.

Google Pixel 7a: versatilità a poco prezzo

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo smartphone, rappresentato dal suo processore Google Tensor G2 che offre delle prestazioni davvero sensazionali e sbalorditive: grazie a questo potente chip avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti come nel caso dei software di videoediting o fotoritocco, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta.

La sicurezza poi è senz’altro la parola chiave alla base di questo Google Pixel 7a, grazie al chip Titan M2 che garantisce il massimo livello di protezione possibile per uno smartphone. Combinato al chip trovi inoltre la VPN di Google, completamente gratuita, che ti permette di avere una protezione totale per ogni tua attività online, riuscendo così a tutelarti dai possibili virus o malware che potrebbero girare per il web.

Davvero sensazionale anche l’autonomia alla base di questo smartphone, grazie ala batteria adattiva che ha una durata massima di ben 24 ore, consentendoti così di arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza la necessità stringente di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

È inoltre possibile attivare la modalità di risparmio energetico, che ti consente una durata massima di 3 giorni per il tuo smartphone. Molto buono anche il comparto fotocamere, grazie al sensore principale che, assieme all’ausilio dell’intelligenza artificiale, ti permette di immortalare al meglio i tuoi momenti.

Ti bastano poco più di 370 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente esistenti sul mercato, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Google Pixel 7a in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

