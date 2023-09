Non farti sfuggire il CHROMEBOOK HP in offerta su Amazon

Nel corso degli ultimi anni i dispositivi convertibili sono stati la chiave del successo di numerosissime aziende: data infatti la loro duplice natura di tablet e notebook portatile in un solo dispositivo, essi risultano davvero comodi per ogni contesto, lavorativo e non. Proprio alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il Chromebook HP x360 in offerta all’incredibile prezzo di soli 269 euro, con uno strabiliante sconto del 33% rispetto al prezzo originale di partenza, suggerito dalla stessa HP.

Chromebook HP: doppia natura, doppia soddisfazione

Alla base di tutto troviamo sicuramente il processore Intel Celeron N4120, che ha una frequenza di 2.6 Ghz, il quale ti permette di avviare qualsiasi software o app senza alcun tentennamento o esitazione. Hai ben 64 GB di memoria libera di archiviazione sottoforma di SSD, all’interno del quale potrai catalogare senza problemi tutte le tue foto, video ed eventuali file di lavoro. Non è però finita qui: hai perfino incluso un anno di Google One, che ti permette di godere di ben 100 GB di archiviazione in cloud, così da poter accedere ai tuoi file in qualsiasi contesto e da qualunque dispositivo.

Tutto è reso molto più funzionale e veloce dal sistema operativo Chrome OS, il sistema proprietario di Google: uno dei punti di forza in tal senso consiste sicuramente nella possibilità di aggiornamento automatico, con continue ottimizzazioni dei software da parte degli sviluppatori, in modo da aumentarne anche il livello di sicurezza e prestazioni.

Molto apprezzata anche l’autonomia della batteria, che a differenza di tantissimi altri modelli concorrenti ti permette di arrivare alla fine della giornata senza alcun tipo di problema, e senza dover ricorrere soprattutto a powerbank e altri accessori di questo tipo.

Insomma, a poco meno di 270 euro puoi portarti a casa un convertibile 2 in 1 che puoi utilizzare sia come tablet che come notebook in base ai tuoi bisogni del momento, riuscendo a portare avanti il tuo flusso di lavoro anche quando non ti trovi in ufficio: ecco perchè ti suggeriamo fortemente di acquistare questo Chromebook HP in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

