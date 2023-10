Non farti sfuggire il Galaxy A04s in OFFERTA su Amazon

Spesso e volentieri dopo anni di utilizzo continuo ci ritroviamo a dover sostituire il nostro smartphone con uno più nuovo e recente. Non sempre però disponiamo di un budget sufficientemente alto da poterci permettere gli smartphone di fascia alta, i cosiddetti “top di gamma”, capitanati da modelli quali iPhone 15 Pro o Samsung Galaxy S23, e preferiamo risparmiare cercando il giusto rapporto qualità / prezzo. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il Galaxy A04s in offerta al sensazionale prezzo di soli 109 euro, con un ottimo sconto del 39% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice coreana.

Galaxy A04s: piccolo il prezzo, grandi le prestazioni

Partiamo prima di tutto dal display Infinity-V HD+ con diagonale da ben 6.5 pollici: è proprio grazie alla tecnologia HD+ infatti che riuscirai ad avere colori super nitidi e brillanti, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli dettagli. Puoi ad esempio vedere film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, come ad esempio Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Paramount Channel e tante altre ancora.

Molto apprezzato poi anche il design alla base di questo smartphone, dai bordi sottili e dalle curve eleganti, che nell’offerta di Amazon si presenta rispettivamente nelle colorazioni Black, Green e White, in base ai tuoi gusti e alle tue personali preferenze.

Il vero cuore pulsante di questo dispositivo è però rappresentato dal suo processore Octa-Core, che combinato a 3 GB di RAM permette di avere delle prestazioni davvero eccellenti e sbalorditive, che ti permetteranno di eseguire qualsiasi app (anche quelle più pesanti) senza avere il minimo tentennamento o esitazione. Ottimo infine il comparto fotocamere, con il sensore della fotocamera principale da ben 50 megapixel che ti permette di fare delle foto eccezionali, per immortalare ogni tuo ricordo.

Insomma, a poco più di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa un ottimo smartphone di fascia media, che risponderà benissimo ad ogni tuo tipo di esigenza del momento, dalla visione di film in streaming fino all’utilizzo di svariate app: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Galaxy A04s in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

