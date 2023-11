Non farti sfuggire il LENOVO IDEAPAD in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere a nostra disposizione un notebook portatile sufficientemente potente da garantirti un adeguato flusso di produttività anche quando ci ritroviamo fuori casa, e non disponiamo ovviamente del PC desktop del nostro studio casalingo o dell’ufficio. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta al sensazionale prezzo di soli 499 euro, con ben 30 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla stessa Lenovo.

Lenovo IdeaPad: produttività ovunque

Partiamo prima di tutto dal suo splendido display con tecnologia IPS, con diagonale da ben 15.6 pollici e risoluzione Full HD, in modo da non perderti nessun dettaglio all’interno delle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming come Netflix e Disney Plus. Lo schermo gode tralaltro di una luminosità pari a ben 300 nits, grazie al quale potrai utilizzarlo senza problemi anche in condizioni di luce estrema, come può accadere ad esempio nelle giornate estive più accaldate.

Il vero cuore pulsante è però rappresentato dal suo potentissimo processore AMD Ryzen 5 7520U da 4 core: grazie alla sua architettura innovativa esso sarà in grado di avviare qualsiasi programma di lavoro senza il benché minimo tentennamento o esitazione, permettendoti quindi di lavorare anche in smart-working senza alcun tipo di problema. Il tutto viene ulteriormente migliorato grazie alla RAM DDR4 da 8 GB e la memoria cache da 4 MB, che aumenta ancor di più la capacità di elaborazione.

Molto apprezzato poi l’SSD da ben 512 GB di memoria libera, all’interno del quale potrai catalogare tutte le tue foto, video e file di lavoro, con una notevole capacità sia in scrittura che in lettura, soprattutto se paragonato con i vecchi hard disk tradizionali.

In definitiva, a meno di 500 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook dalle prestazioni eccellenti, che ben si adatterà ad ogni tua esigenza, che sia per lavoro o puro svago personale nel tuo tempo libero: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

