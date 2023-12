Non farti sfuggire il MINI PC TECLAST in offerta

Fortunatamente dopo anni e anni di pandemia il costo della componentistica per PC è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Non sempre però disponiamo del giusto spazio per poter accogliere dei PC desktop potenti all’interno del nostro studio casalingo, motivi per il quale è preferibile adottare soluzioni più contenute, come nel caso dei Mini PC. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il Mini PC Teclast (modello N20Pro) in offerta al sensazionale prezzo di soli 279 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 100 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 179 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Teclast.

Mini PC Teclast: piccole dimensioni, massima potenza

Tra i punti di forza alla base di questo mini PC troviamo sicuramente il suo peso e le dimensioni estremamente ridotte, con soli 410 grammi distribuiti per poco più di 11 centimetri di lunghezza per 11 centimetri di larghezza, in modo tale da poterlo posizionare dovunque preferisci.

Nonostante le dimensioni estremamente contenute, però, questo mini PC è davvero potente: il vero cuore pulsante di questo terminale è infatti rappresentato dal processore Intel Alder Lake N95 di 12° generazione con una frequenza di 3.4 GHz, che ti permette di avviare qualsiasi tipo di programma, anche quelli più pesanti come nel caso dei software di fotoritocco o videoediting.

Oltre a questo trovi una scheda video Intel UHD, che ti consente di collegare addirittura fino a 3 display in contemporanea a 60 Hz, attraverso l’utilizzo delle due porte HDMI e della porta Full Type, riuscendo così ad avere un’ampissima visione su tutti i tuoi progetti di lavoro e non solo.

Il Mini PC è davvero efficiente anche dal punto di vista del raffreddamento, grazie alla presenza della ventola silenziosa da 15W che ti garantisce anni e anni di longevità.

In definitiva ad appena poco più di 170 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori Mini PC attualmente in commercio, che potrai inserire senza problemi all’interno del tuo studio grazie alle dimensioni estremamente compatte, pur presentando un’ottima potenza: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Mini PC Teclast (modello N20Pro) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

