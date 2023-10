Non farti sfuggire il NOTEBOOK LENOVO in offerta su Amazon

Quando ci troviamo fuori casa o siamo semplicemente in mobilità, sentiamo spesso la necessità di avere con noi a disposizione un dispositivo sufficientemente potente da permetterci di continuare senza problemi il nostro flusso di lavoro. I notebook portatili assolvono tranquillamente a questa funzione, riuscendo a garantire il massimo dell’usabilità soprattutto quando si viaggia: ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il notebook Lenovo Ryzen 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 388 euro, con un ottimo sconto di più di 40 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Partiamo prima di tutto dallo splendido display con risoluzione Full HD e diagonale da ben 15.6 pollici, che ti permette di lavorare in totale comodità ma non solo: su questo schermo puoi infatti vedere le tue serie TV e film del momento sulle principali piattaforme di streaming, riuscendo a scorgere anche il più piccolo dettaglio grazie all’altissima definizione offerta dal dispositivo.

Per non parlare poi del vero cuore pulsante di questo notebook, rappresentato ovviamente dal processore Ryzen 5-7520U, che raggiunge una frequenza massima pari a 4.3 GHz: questo, abbinato alla RAM da 8 GB, riesce a garantire un’elevatissima potenza di calcolo, fondamentale per utilizzare i software più pesanti, come nel caso dei programmi di fotoritocco o videoediting.

All’interno del notebook poi troverai già preinstallato Windows 11 nella sua versione Pro, in modo tale da poterlo utilizzare immediatamente, senza perdere ore e ore a installare il sistema operativo. Apprezzabilissima poi l’unità SSD da ben 256 GB di memoria, che si rivelano ben più che sufficienti ad ospitare tutte le tue foto, video e file di lavoro, garantendoti delle ottime velocità sia in lettura che in scrittura, a differenza dei più vetusti (e spesso inaffidabili) hard disk di un tempo.

In definitiva, a poco più di 380 euro hai la possibilità di portati a casa un notebook dalle prestazioni davvero eccezionali, che potrai utilizzare sia per il tuo lavoro che anche per puro svago personale, nei momenti di relax: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo notebook Lenovo Ryzen 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta non durerà (ovviamente) per sempre e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.