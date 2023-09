Non farti sfuggire il robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Pulire casa, possiamo dirlo senza problemi, è un lavoro davvero faticoso, che porta via tantissime energie fisiche e mentali. Arriviamo alla sera, magari dopo un’intera giornata di lavoro, e non abbiamo di certo voglia di metterci a pulire il nostro ambiente di casa. È proprio che qui che entra in aiuto la tecnologia, che permette di ridurre sensibilmente i tempi di pulizia necessari per il proprio ambiente domestico. Sulla base di questo Amazon ha recentemente ben pensato di proporci il robot aspirapolvere ECOVACS in offerta all’incredibile prezzo di soli 799 euro, con un ottimo sconto pari al 47% del prezzo originario di partenza proposto dalla casa produttiva.

Il robot Ecovacs per casa tua

È incredibile la capacità di aspirazione di questo aspirapolvere: esso presenta una potenza di aspirazione che può arrivare fino a 5000 Pa, e grazie soprattutto al sistema a 2 panni (con una rotazione massima di 180 giri al minuto) permette di pulire il nostro ambiente in men che non si dica. L’aspirapolvere presenta un faccettò per la polvere che ha una capacità di ben 3.2 litri, perfetto per raccogliere tutto lo sporco all’interno di un singolo compartimento.

L’aspirapolvere ECOVACS è poi davvero ultra futuristico: esso è infatti in grado di rilevare autonomamente gli ostacoli presenti sul suo percorso, riuscendo efficacemente ad evitarli. Oltre a questo, il dispositivo è capace di creare delle vere e proprie mappe del tuo ambiente domestico, grazie soprattutto alla duplice collaborazione tra il calcolo dell’intelligenza artificiale e la fotocamera RGB integrata, che è perfino in grado di riconoscere gli esseri umani.

Davvero eccellente anche l’autonomia di questo aspirapolvere, con una batteria al litio da ben 5200 mAh, che garantisce più di 260 minuti di attività massima, più che sufficienti per riuscire tutto il tuo ambiente di casa, riuscendo a pulirlo alla perfezione.

In sintesi, a nemmeno 800 euro hai la possibilità di portarti a casa un elettrodomestico in grado di stravolgere completamente la tua vita, dimezzando i tempi necessari per pulire alla perfezione il tuo ambiente domestico: ecco uno dei tantissimi motivi per i quali vi consigliamo caldamente di acquistare il robot aspirapolvere ECOVACS in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

