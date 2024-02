Non farti sfuggire iPhone 15 ad un prezzo BOMBA su Amazon

È inevitabile, dopo anni e anni di utilizzo continuo e ripetuto, trovarsi a mandare in pensione il proprio smartphone, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come durante i primi tempi. Alla luce di questa necessità Amazon ha quindi ben pensato di proporti iPhone 15 in offerta al sensazionale prezzo di soli 949 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPhone 15: semplicemente il migliore di sempre

Una delle novità principali alla base di questo nuovo smartphone della casa di Cupertino è sicuramente la Dynamic Island in corrispondenza della parte superiore dello schermo, che ti consente di tenere perfettamente sotto controllo tutte le notifiche delle tue app preferite, avendo così un’ampia finestra su tutto. Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone si presenta nella sua colorazione Verde, davvero perfetta per tutti i gusti e preferenze.

Il design in alluminio è davvero perfetto per questo dispositivo, dal momento che gli conferisce il massimo della robustezza, garantendo una durata davvero eccezionale soprattutto sul lungo periodo, a differenza di tanti altri marchi della concorrenza. Avrai a disposizione uno schermo da ben 6.1 pollici di diagonale, grazie al quale potrai tenere sotto controllo tutte le tue app preferite: l’elevata definizione del display ti consente inoltre di goderti in mobilità i tuoi film e serie TV preferiti sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, Apple TV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli.

Nulla da dire anche per il comparto fotocamere, grazie alla presenza del sensore principale da ben 48 megapixel, che ti consentirà di catturare degli scatti davvero suggestivi ai panorami che ti troverai di fronte. Sorprendente l’autonomia data dalla batteria al litio che ti permette di avere fino a 20 ore di riproduzione video, consentendoti così di arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili.

Ti bastano poco più di 900 euro per portarti a casa uno dei migliori top di gamma attualmente presenti sul mercato, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri, dal lavoro alla fotografia: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo iPhone 15 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.