Non farti sfuggire la FRIGGITRICE PROSCENIC in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di cuocere i nostri alimenti nella maniera più salutare e rapida possibile. La friggitrice ad aria rappresenta ad oggi uno degli elettrodomestici che meglio assolve a questa funzione, permettendo di risparmiare un bel po’ rispetto al forno tradizionale, soprattutto in termini di consumo di energia elettrica. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la friggitrice Proscenic T21 in offerta al sensazionale prezzo di soli 89 euro, con un ottimo 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Proscenic.

Friggitrice Proscenic: il tuo miglior alleato in cucina

Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti alla base di questa friggitrice ad aria consiste nell’app ProscenicHome, scaricabile in maniera completamente gratuita su entrambi i sistemi operativi mobile (iOS e Android), che contiene al suo interno ben 29 ricette per preparare i piatti più deliziosi di sempre in pochissimo tempo.

Tutto questo viene garantito prima di tutto dal programma di cottura veloce, che prevede un’aria calda ad alta temperatura che si distribuisce in modo completamente equilibrato all’interno di tutto il cestello, garantendo così una cottura uniforme dei tuoi alimenti preferiti. Inoltre grazie all’aria che circola uniformemente all’interno del cestello, i tuoi alimenti saranno croccanti fuori e teneri dentro.

Oltre a questo hai la possibilità di comandare la friggitrice ad aria per mezzo della stessa app Proscenic, che ti permetterà di monitorare completamente il tuo processo di cottura dall’inizio alla fine.

Il cestello poi è totalmente rimovibile, e in questo caso hai la possibilità di rimuoverlo completamente dalla friggitrice ad aria per pulirlo in lavatrice, grazie soprattutto alla presenza dello strato in teflon antiaderente che assicura la giusta protezione in questo caso.

Hai la possibilità di scegliere rispettivamente tra 3 funzioni di combinazioni distinte, riuscendo ad avere un ventaglio praticamente infinito di possibilità in base alle tue esigenze di cottura del momento.

In definitiva a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori friggitrici ad aria attualmente presenti sul mercato, che non prevede l’utilizzo di olio e con cui potrai cucinare ogni alimento in maniera salutare: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa friggitrice Proscenic in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.