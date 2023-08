Non lasciarti perdere questa stampante portatile su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di stampare alcuni nostri documenti, o anche semplicemente le foto delle nostre vacanze. Può capitare che il nostro fotografo o la nostra copisteria di fiducia sia andato in vacanza, e non possiamo di certo rimanere con le mani in mano in questi casi. Ecco perché ci giunge in aiuto Amazon proponendoti la stampante Epson portatile in offerta allo strabiliante prezzo di soli 232 euro, con un ottimo sconto del 14% (pari a più di 30 euro) rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa Epson.

La stampante da portare ovunque

Possiamo senz’ombra di dubbio dire che questa stampante portatile rappresenta il dispositivo perfetto sia per i professionisti che per gli amatoriali, nel caso in cui si trovino in viaggio per lavoro o per puro piacere personale, avendo la necessità di stampare documenti in breve tempo. Tra le caratteristiche più importanti in questo caso troviamo la batteria integrata, che assicura così un’ottima autonomia, assieme al display LCD da cui sarà possibile scegliere personalmente tutte le impostazioni di stampa che preferisci.

Nel caso in cui la batteria si scarichi non preoccupatevi: è sufficiente in questi casi una semplicissima porta USB da attaccare, o in alternativa l’adattatore CA per attaccarla alla presa di corrente e ricaricarla in maniera molto rapida.

Il punto forte rimane però senz’altro la connettività Wi-Fi e la compatibilità con Google Print ed Epson Connect, grazie al quale si potrà collegare senza problemi al tuo smartphone per dare il via alla stampa in men che non si dica. È proprio con Epson Connect che hai la possibilità di stampare collegandoti via wireless con il tuo smartphone o tablet. Grazie alla funzione Epson Email Print, poi, puoi farti inviare file da remoto perfino dall’altra parte del mondo: il dispositivo li riceverà e inizierà immediatamente il processo di stampa, evitando ulteriori sprechi di tempo.

In definitiva, a poco più di 200 euro hai la possibilità di assicurarti una stampante portatile davvero eccellente che puoi portare ovunque tu casa, in caso di necessità: ecco perché ti suggeriamo caldamente di acquistare questa stampante portatile Epson in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta così come le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

