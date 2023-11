Non lasciarti scappare ECHO SHOW 8 in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi gli assistenti vocali stanno prendendo sempre più piede all’interno delle nostre case, riuscendo spesso e volentieri a venire incontro a gran parte delle nostre necessità nella vita quotidiana. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti lo schermo intelligente Echo Show 8 in offerta al sensazionale prezzo di soli 84 euro, con 5 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Echo Show 8: una casa più smart che mai

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, il dispositivo è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bianco e Nero, in base alle tue personali preferenze di gusto e stile, così da adattarsi completamente allo stile del tuo ambiente di casa. Tra i punti di forza alla base di Echo Show 8 troviamo senz’ombra di dubbio il display da 8 pollici in alta definizione, grazie al quale potrai godere di film e serie TV in totale tranquillità sulle principali piattaforme di streaming, tra cui ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e tante altre ancora. Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro, grazie agli altoparlanti stereo che garantiscono la massima fedeltà.

Molto apprezzata anche la presenza della fotocamera anteriore da 13 megapixel, grazie alla quale potrai effettuare videochiamate con i tuoi amici o famigliari. La fotocamera si è ulteriormente rinnovata rispetto al passato, dal momento che durante le videochiamate con le tue persone preferite ti mantiene al centro dell’immagine in maniera completamente automatica. In questo caso basterà infatti dire ad Alexa di chiamare un tuo contatto per far partire la videochiamata, in modo davvero semplice e intuitivo.

Oltre a questo Echo Show 8 ti permette di gestire comodamente la tua casa domotica, nel caso in cui tu abbia dispositivi connessi, come ad esempio luci, telecamere esterne e quant’altro. All’interno trovi anche Amazon Photos, che ti permette di trasformare questo dispositivo in una vera e propria cornice dei tuoi migliori ricordi.

In definitiva, a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo davvero utilissimo, con la quale potrai vedere film, serie TV, chiedere informazioni, gestire i tuoi dispositivi smart e tanto altro ancora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Echo Show 8 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero quindi terminare improvvisamente.

