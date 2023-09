Non lasciarti scappare il caricabatterie USB in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi disponiamo di tantissimi dispositivi tecnologici all’interno di casa nostra: tra smartphone, tablet, notebook portatili, console portatili di videogiochi e chi ne ha più ne metta abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Questo però diventa ingestibile nel caso in cui ci troviamo fuori in viaggio per l’università o per motivi di lavoro, e abbiamo la necessità di collegare più dispositivi di ricarica alla presa della camera d’hotel o dell’B&B in cui pernottiamo. È proprio sulla base di questa necessità che Amazon ci viene incontro proponendoti il caricabatterie USB della Rocoren all’incredibile prezzo di soli 40 euro.

Il caricabatterie perfetto per i viaggi

Partiamo subito col dire che il caricabatterie USB presenta in questo caso ben 4 porte di ricarica, su cui potrai collegare tutti i tuoi dispositivi tecnologici che preferisci per poterli ricaricare in modo semplice e veloce. Tutte e 4 le porte sono poi dotate in particolare della tecnologia NeoGaN, che permette una ricarica ultra rapida: i tuoi dispositivi saranno dunque pronti all’uso in men che non si dica, al contrario dei caricabatterie tradizionali che spesso e volentieri impiegano ore e ore per arrivare a una percentuale di ricarica idonea per affrontare la giornata.

Oltre a questo, entrambe le porte USB C1 e C2 rispettivamente hanno pieno supporto ai 100 W, nel caso in cui vengano utilizzate a scopo esclusivo. In corrispondenza della parte superiore del caricabatterie è poi presente un comodo e pratico indicatore LED, che suggerisce se il dispositivo ha finito il suo ciclo di ricarica o necessita ancora di qualche minuto per il suo completamento.

Questo caricabatterie poi è davvero super compatto, misurando poco più di 10 centimetri circa in larghezza: puoi dunque portarlo ovunque, ed è perfetto da inserire all’interno delle tasche del tuo zainetto da viaggio.

Insomma, ad una cifra del genere hai la possibilità di portarti a casa un caricabatterie eccellente, che sarà il tuo compagno fedele per i tuoi prossimi viaggi: ecco il motivo per cui ti consigliamo caldamente di acquistare questo caricabatterie USB della Rocoren attualmente in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta e le unità disponibili potrebbero terminare letteralmente da un momento all’altro data l’elevata richiesta.

