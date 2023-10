Non lasciarti scappare il Monitor PHILIPS in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi, dopo anni e anni di sofferta pandemia, finalmente la componentistica per PC è tornata a prezzi umani, praticamente alla portata di ogni tasca possibile. Quando pensiamo ad assemblare un PC sicuramente una delle componenti a cui pensiamo per prima è il monitor, soprattutto nel caso in cui lo utilizziamo a scopo professionale o per il gaming. Proprio sulla base di queste necessità Amazon ha ben pensato di proporti il monitor Philips (modello 271V8LA) in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di soli 100 euro, con un eccezionale sconto pari al 34% del prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Philips.

Monitor Philips: il meglio per il tuo PC

Nel caso dell’offerta specifica di Amazon parliamo della misura massima garantita dalla compagnia, pari a una diagonale di ben 27 pollici. Grazie alla risoluzione in Full HD (alla risoluzione 1920 x 1080, tanto per intenderci) hai la possibilità di godere di ogni dettaglio, sia che tu stia lavorando che nel bel mezzo della visione di una serie TV o un film.

Davvero eccellenti anche i tempi di risposta, pari a solo 4 millisecondi: questo è un parametro davvero fondamentale soprattutto se giochi agli sparatutto in prima persona come nel caso di Call of Duty e Battlefield, in cui avere dei tempi di reazione ridotti al minimo è necessario per portarsi la vittoria a casa. Grazie ai 75 Hz di frequenza d’aggiornamento, poi, la trasmissione video è più fluida che mai: potrai godere delle scene più concitate dei film action o degli eventi sportivi in streaming al massimo delle loro possibilità.

Grazie all’uscita HDMI, hai perfino la possibilità di collegare una delle console di videogiochi di ultima generazione, come ad esempio PlayStation 5 e Xbox Series X, regalandoti degli ottimi momenti di svago dopo il lavoro.

Insomma, a soli 100 euro lasciarsi scappare un monitor del genere sarebbe davvero un peccato imperdonabile, data la sua natura estremamente duttile per ogni contesto, da quello lavorativo al puro svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare questo monitor Philips 271V8LA in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.