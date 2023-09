Non lasciarti scappare il Notebook MSI in offerta su Amazon

Quando ci ritroviamo in mobilità sentiamo spesso e volentieri la necessità di giocare e proseguire i nostri titoli preferiti del momento. Non sempre questo però è facile e alla portata di tutti: come ben sappiamo, infatti, i notebook pensati per il gaming sono spesso molto costosi, ed è necessario quindi un grande investimento per poterne avere accesso. Proprio sulla base di questo Amazon ci viene incontro, proponendoti il Notebook MSI da gaming modello B12UDXK in offerta all’incredibile prezzo di soli 999 euro, con quasi 150 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, MSI.

Il notebook MSI perfetto per il gaming

Il display è senz’ombra di dubbio il cavallo di battaglia alla base di questo eccellente notebook: parliamo infatti di uno schermo con diagonale da ben 15.6 pollici, alla risoluzione Full HD, grazie alla quale potrai godere anche del più piccolo dettaglio all’interno dei tuoi videogiochi preferiti.

La frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, poi, garantisce una velocità senza eguali, utile soprattutto quando giochi a sparatutto in prima persona del calibro di Call of Duty o Battlefield. Per non parlare poi del vero cuore pulsante alla base di questo notebook, vale a dire il processore Intel i7-12650H, il quale associato alla scheda video NVIDIA RTX 1050 garantisce prestazioni eccellenti, in grado di far impallidire qualsiasi videogioco gli si pari davanti, anche quelli più pesanti e meno ottimizzati.

Davvero ottimo in questo caso anche lo spazio di archiviazione: parliamo infatti di ben 512 GB di memoria, all’interno dei quali potrai raccogliere la tua collezione personale di videogiochi in digital delivery, così come foto, video e qualunque altro file tu voglia, senza alcun tipo di problema. Troverai poi già installato il sistema operativo Windows 11, con licenza e garanzia italiana, per cui potrai immediatamente cominciare a giocare.

In sintesi, a nemmeno 1000 euro hai la possibilità di portarti a casa un eccellente notebook pensato appositamente per il gaming, grazie al quale potrai giocare ai tuoi videogiochi preferiti in totale serenità: ecco il motivo per il quale ti suggeriamo di acquistare il Notebook MSI da gaming in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

