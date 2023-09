Non lasciarti scappare iPad Air in super offerta su Amazon

Nel corso degli anni si è fatto sempre più strada un nuovo dispositivo, perfettamente a metà tra i notebook portatili e gli smartphone: stiamo parlando dei tablet, che presentano un’enorme versatilità, risultando il dispositivo perfetto sia per lavoro che per lo studio. Proprio a tale necessità ci viene incontro Amazon proponendoci il fantastico iPad Air 2020 in offerta all’incredibile prezzo di soli 644 euro, con un ottimo sconto pari al 16% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla compagnia di Cupertino.

Nella fattispecie l’iPad Air 2020 in offerta su Amazon si presenta nella sua splendida colorazione Celeste, caratterizzata da un tono molto allegro e vivace. Uno dei punti di forza di questo tablet risiede senz’ombra di dubbio nella sua capacità di fare tutto ciò che fa un computer, guadagnando però un bel po’ di spazio. Partiamo innanzitutto dallo splendido display connotato dalla tecnologia Liquid Retina da ben 10.9 pollici, che ti permette di vedere i tuoi video YouTube e le tue serie TV sulle principali piattaforme di streaming senza alcun problema, riuscendo così a scovare qualsiasi dettaglio senza perdersi nessun particolare.

A completare la parte superiore destra troviamo poi il Touch ID, che permette di sbloccare l’iPad Air in modo semplice e veloce, senza nemmeno la necessità di inserire una password scritta, perdendo un bel po’ di tempo. Passiamo poi a quello che è il vero e proprio cuore del dispositivo, ovvero il processore: iPad Air monta infatti un chip A14 Bionic, che permette prestazioni davvero eccellenti. Grazie a questo dispositivo puoi infatti montare facilmente video in 4K, senza avere il minimo tentennamento o insicurezza, così come trasferire file tramite l’ingresso USB-C in modo semplice e veloce.

Ultima ma non di certo per importanza è la sua compatibilità con Apple Pencil, la quale consente di prendere appunti e disegnare sullo schermo di iPad Air in totale tranquillità e naturalezza.

In definitiva, a poco più di 600 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo davvero perfetto per le tue sessioni di lavoro o di studio, e decisamente più contenuto di un notebook portatile: ecco il motivo per il quale ti consigliamo fortemente di acquistare questo iPad Air 2020 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

