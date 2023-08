Non lasciarti scappare la Custodia Nintendo Switch su Amazon

Quando ci ritroviamo in viaggio, vuoi per lavoro o anche per puro piacere personale (come nel caso delle vacanze estive) abbiamo spesso e volentieri la necessità di portarci appresso le nostre console di videogiochi, come nel caso della Nintendo Switch, l’ultima console ibrida di Nintendo. Proprio alla luce di questa necessità ci ha pensato Amazon proponendoti la custodia Nintendo Switch della OIVO in offerta a soli 19.99 euro, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia di riferimento.

La custodia per ogni viaggio

È bene innanzitutto precisare che si tratta di una custodia compatibile solo ed esclusivamente con la Nintendo Switch modello OLED, e non il modello uscito originariamente nel 2017. Uno dei punti di forza alla base di questa custodia per Nintendo Switch consiste sicuramente nella possibilità di contenere i numerosi accessori di Nintendo Switch, tra cui ad esempio i 2 set di Joy-Con, 20 cartucce di titoli diverse, l’adattatore AC, il cavo HDMI, il cavo Type-C e così via.

Ogni accessorio sarà dunque compreso all’interno di uno specifico compartimento, ben organizzato in modo tale d non occupare eccessivamente spazio ed essere trasportato senza problemi in ogni tuo viaggio, inserendo la custodia anche all’interno di un semplice zainetto.

Il design è caratterizzato da scanalature dedicate, perfetto per posizionare determinati accessori al loro interno, e garantire loro una posizione fissa senza eccessivi movimenti che potrebbero rovinarli. È poi presente uno scomparto a rete apposito, ideale per inserire il cavo Type-C per l’alimentazione e i Joy-con.

Lo scomparto per le 20 cartucce ti permette di inserire comodamente tutti i tuoi videogiochi preferiti all’interno di una stessa posizione: così facendo non dovrai perdere tempo ad aprire e chiudere in continuazione le confezioni dei tuoi videogiochi, ma ti basterà semplicemente prendere la scheda che vuoi e inserirla all’interno della Nintendo Switch modello OLED.

Insomma, con poco meno di 20 euro hai la possibilità di assicurarti una custodia portatile davvero di tutto rispetto: è per questo che ti consigliamo caldamente di acquistare la custodia Nintendo Switch (modello OLED) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

