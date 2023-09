Non lasciarti scappare questa TV 4K Samsung su Amazon

Il mercato delle smart TV è davvero ampissimo, soprattutto al giorno d’oggi: questa categoria di dispositivi si è fatta infatti strada facendo della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, risultando vincenti soprattutto nell’ottica del successo sempre più crescente delle piattaforme di streaming come Netflix e Disney Plus, che ad oggi dominano incontrastate. Spesso però i costi delle TV al giorno d’oggi sono davvero esorbitanti, e non di certo alla portata di tutte le tasche. È proprio per questo che oggi Amazon ha ben pensato di proporti la TV 4K Samsung (modello QE50Q65CAUXT) in offerta all’incredibile prezzo di soli 719 euro.

TV 4K Samsung: il cinema a casa

Partiamo col dire che l’offerta di Amazon prevede il modello con diagonale da ben 50 pollici, che risulterà perfetto per il tuo salotto di casa, in modo tale da ricreare un vero e proprio cinema di cui godere con gli amici, la famiglia e la propria ragazza.

Potrai godere di colori mozzafiato e super vivaci grazie all’implementazione della tecnologia Quantum Dot, supportata appieno da questa smart TV Samsung. Con la risoluzione 4K, poi, potrai godere anche dei più piccoli dettagli. Nulla da dire anche per l’audio, grazie alla tecnologia OTS Lite che ti permette di ricavare un effetto surround 3D, che sarà perfettamente sincronizzato con l’azione, in modo tale da restituirti un’esperienza perfettamente paragonabile a quella del cinema.

Il processore Quantum Lite 4K poi è il vero cuore pulsante di questa smart TV di casa Samsung, e ti permette di avviare qualsiasi applicazione che desideri senza il minimo tentennamento o incertezza. Grazie al Samsung Hub, poi, sono disponibili praticamente tutte le principali app di streaming, tra cui per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e via dicendo.

In definitiva, a poco più di 700 euro hai la possibilità di portarti a casa un’eccellente smart TV, grazie alla quale potrai goderti in totale serenità e tranquillità le tue serie TV e film preferiti: ecco il motivo per il quale ti suggeriamo caldamente l’acquisto di questa smart TV Samsung 4K in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

