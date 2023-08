Non lasciarti scappare questa TV TCL in offerta su Amazon

Nel corso degli ultimi anni, l’offerta delle smart TV è davvero ampissima e alla portata di ogni tasca: esse hanno infatti fatto della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, proponendo modelli che ben si prestano alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente. È proprio a questo che ha recentemente pensato Amazon proponendoci la TV TCL 50P739 in offerta all’assurdo prezzo di soli 332 euro, con un buon sconto di 17 euro rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla compagnia produttrice.

La TV per il tuo salotto

Partiamo subito col dire che si tratta di una TV con diagonale da ben 50 pollici, perfetta per ricreare un vero e proprio cinema all’interno del salotto in casa tua. Ottima anche la risoluzione 4K del pannello, grazie al quale potrai godere di qualsiasi dettaglio dei tuoi film o serie TV in altissima definizione. Grazie alla tecnologia HDR, poi, i colori sono più vividi e accesi che mai, permettendo una fedeltà cromatica e visiva davvero senza eguali.

Il sistema operativo offerto da Google TV, poi, permette di raccogliere ogni forma di intrattenimento al suo interno. Grazie all’implementazione di Google TV avrai quindi libero accesso a film, serie TV, programmi e app di ogni tipo, in base ai tuoi gusti personali. Sono ovviamente incluse tutte le app delle principali piattaforme di streaming, quali ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e via dicendo.

Si tratta di una TV pensata perfettamente anche per le tue console di videogiochi, grazie all’introduzione di una modalità da gaming apposita, che riduce al minimo l’input lag, oltre a regolare le impostazioni video nel migliore dei modi per garantirti un’esperienza visiva invidiabile su ogni tuo videogioco.

In sintesi, a poco più di 300 euro hai la possibilità di portarti a casa una smart TV di tutto rispetto, con cui potrai ricreare l’essenza del cinema a casa tua: ecco il motivo per il quale ti consigliamo caldamente di acquistare la TV TCL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità stanno esaurendo nel giro di pochissimo tempo.

