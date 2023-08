Non lasciarti scappare queste cuffie Bluetooth su Amazon

Ti ritrovi fuori, sei in attesa alla stazione dei treni o in aeroporto e non sai cosa fare: in questi casi ascoltare musica su Spotify o guardare video YouTube è forse la miglior soluzione per passare il tempo, ma sono necessarie sicuramente delle cuffie che permettano di isolarsi dal traffico di persone. È proprio per questo che Amazon ha deciso quest’oggi di proporti le cuffie Bluetooth 5.3 in offerta al prezzo stracciato di soli 20.89 euro, con uno sconto assurdo di più di 40 euro rispetto al prezzo originariamente proposto.

Cuffie per te

Nel caso dell’offerta di Amazon, queste cuffie bluetooth si presentano nella loro colorazione Nera, davvero molto elegante e minimal. Una delle caratteristiche fondamentali e salienti di questi auricolari consiste senz’ombra di dubbio nella riduzione del rumore: grazie infatti ai 4 microfoni integrati al suo interno, è possibile ridurre fino all’80% del totale dei rumori di fondo, anche all’interno dei luoghi sovraffollati. In questo modo potremo ascoltare voci cristalline in chiamata, senza dover faticare per ascoltare il nostro interlocutore con cui stiamo parlando in quel determinato momento.

La connettività bluetooth 5.3, poi, ti permette di avere una connessione davvero stabile, riuscendo ad accoppiarsi ai tuoi dispositivi (notebook, smartphone, tablet o qualsiasi altro tu voglia) senza la benché minima esitazione, riuscendo anche a garantire la massima fedeltà sonora.

La durata della batteria, poi, è un altro dei punti forti di queste cuffie bluetooth: esse presentano infatti un’autonomia di ben 8 ore con solo una carica, mentre nel caso di una ricarica ad alta capacità possono addirittura raggiungere la strabiliante autonomia di 40 ore: non avrai dunque nemmeno il pensiero di doverle ricaricare ogni giorno, dal momento che potrai ascoltare per ore e ore senza doverle attaccare all’alimentatore della corrente.

Entrambe le cuffie presentano poi la certificazione di impermeabilità IP7, che ti consente di portarle anche nel caso in cui piova senza il rischio che si rovinino e non funzionino più.

In definitiva, a soli 20 euro hai la possibilità di assicurarti un paio di cuffie bluetooth perfette per ascoltare la tua musica o vedere le tue serie TV quando ti ritrovi in viaggio, senza spendere necessariamente centinaia di euro per modelli più costosi: ecco perché ti suggeriamo di acquistarle in offerta su Amazon cliccando proprio su questo indirizzo, cercando di farlo il prima possibile perché si tratta di un’offerta a limitata.

