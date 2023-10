Non lasciarti scappare questo Mini PC Beelink in offerta

Il PC desktop è senz’ombra di dubbio il dispositivo più utilizzato all’interno di un ambiente domestico, soprattutto per la produttività e per lavori di creatività, dove è richiesta un’elevata potenza di calcolo che i notebook portatili di certo non hanno. Purtroppo non sempre si ha lo spazio necessario a disposizione, dal momento che i case per PC desktop sono spesso ingombranti: ecco dunque che Amazon ha deciso di proporti il Mini PC Beelink in offerta al sensazionale prezzo di soli 189 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon con sconto da 40 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 149 euro, garantendoti un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice.

Mini PC Beelink: un piccolo mostro di potenza

Nonostante le piccole dimensioni apparentemente non lascino ben sperare, questo Mini PC è davvero potentissimo e performante: il cuore pulsante alla base di questo dispositivo è rappresentato infatti dal suo processore Intel Alder Lake N95 con frequenza massima di 3.4 GHz, che abbinato a ben 8 GB di RAM ti permette di effettuare qualsiasi operazione senza avere nessun tentennamento o esitazione.

Nulla da dire anche per quel che riguarda la connettività, in questo caso garantita dal modulo Wi-Fi 5 (con velocità da 433 Mbps) che garantisce fino a 1 GB di velocità in download, con una connessione estremamente veloce e rapida. Davvero soddisfacente anche la presenza di numerosi ingressi, tra cui 2 uscite HDMI, che permettono di collegare fino a 2 display a risoluzione 4K in contemporanea: questo è un aspetto che può tornare utilissimo soprattutto nel caso in cui tu abbia necessità di avere un doppio schermo per finalità lavorative.

Insomma, a poco più di 140 euro hai la possibilità di portarti a casa un vero e proprio PC dalle piccolissime dimensioni, che nonostante sia estremamente contenuto garantisce delle prestazioni davvero sbalorditive, utilissime per il tuo lavoro quando sei in casa: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare il Mini PC Beelink in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che il coupon è a tempo limitato e dunque le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

