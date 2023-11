Non lasciarti sfuggire ASUS VIVOBOOK in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi, quando ci ritroviamo in mobilità o comunque fuori casa, un dispositivo sufficientemente potente da permetterci di continuare senza problemi il nostro flusso di lavoro e la nostra produttività, ancor meglio se facilmente trasportabile all’interno del nostro zainetto. Alla luce di queste necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti ASUS Vivobook Flip 14 (modello TP3402VA) in offerta al sensazionale prezzo di soli 699 euro, con un ottimo sconto di 50 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

ASUS Vivobook: la tua migliore scelta in viaggio

Partiamo da uno dei punti di forza alla base di questo convertibile, rappresentato dal suo display touch-screen con diagonale da ben 14 pollici: grazie a questa particolare caratteristica puoi infatti utilizzarlo in un duplice modo, sia nella modalità più classica come notebook portatile o in modalità tablet, ancor più semplice e intuitiva, in base alle tue personali esigenze del momento.

Grazie alla cerniera a 360° poi è davvero robusto, dandoti la possibilità di aprire il display a qualsiasi angolazione che desideri, in modo da garantirti il miglior angolo di visione.

Per non parlare del vero cuore pulsante di questo ASUS Vivobook, rappresentato dal potentissimo processore Intel Core di 13° generazione i-13-1315U, grazie al quale potrai avviare qualsiasi tipo di software (anche quelli più pesanti, come nel caso dei programmi di fotoritocco) senza il benché minimo tentennamento o esitazione. Molto apprezzata anche la presenza della webcam integrata con risoluzione Full HD, che ti permette di avviare videochiamate in maniera semplice e intuitiva con i tuoi amici, famigliari o colleghi di lavoro, utilizzando app come Google Meet o Zoom.

Grazie al design super sottile e al peso estremamente ridotto di soli 1.5 kg, poi, puoi portarlo dovunque all’interno del tuo zainetto o della valigia, riuscendo così a mantenere la tua produttività ovunque ti trovi.

In definitiva, a poco meno di 700 euro hai la possibilità di portarti a casa un convertibile dalle prestazioni davvero eccezionali e sbalorditive, che si adatterà praticamente ad ogni tua esigenza, che sia per lavoro o anche per puro e semplice svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo convertibile ASUS Vivobook Flip 14 (modello TP3402VA) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

