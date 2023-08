Non lasciarti sfuggire il Fire TV Stick su Amazon a un prezzo WOW

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di godere delle principali piattaforme di streaming, che ci permettono di vedere serie TV e film in totale tranquillità. Purtroppo però non tutte le TV sono compatibili con questa tipologia di app, ed è proprio per questo bisogno che ci viene in aiuto Amazon proponendoci il Fire TV Stick 4K all’incredibile prezzo di soli 33 euro, con uno sconto di ben il 51% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia stessa.

Un lettore multimediale per te

Grazie a questo Fire TV Stick 4K, avrai la possibilità di vivere l’esperienza cinematografica a casa tua. Ti basta infatti collegarlo alla tua TV per iniziare immediatamente a godere di tutti i tuoi contenuti sulle principali piattaforme di streaming, rispettivamente Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel, NowTV, Mediaset Infinity e via dicendo. Grazie a questo specifico modello di Fire Stick, poi, puoi vedere tutti i tuoi contenuti all’incredibile risoluzione del 4K, nel caso in cui il tuo TV la dovesse supportare.

Grazie al microfono integrato, poi, tutto è rivoluzionato: ti basterà infatti pronunciare un comando vocale, come per esempio “Alexa, avvia Netflix”, per poter avviare immediatamente l’app senza perdere inutilmente tempo con i tasti direzionali del telecomando stesso.

La qualità delle immagini e la resa sonora poi sono davvero eccellenti, grazie alla compatibilità di Fire TV Stick 4K con gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos, assieme alla tecnologia HDR10, che nell’insieme ti restituiscono un’immagine vivida e dai dettagli mai visti prima d’ora.

Grazie all’assistenza vocale di Amazon, Alexa, non hai solo a disposizione le principali piattaforme di streaming ma anche tanto altro: puoi ad esempio chiedere indicazioni sul meteo dei prossimi giorni, così come ascoltare musica in streaming mediante alcune delle app musicali principali, come per esempio Spotify e Apple Music.

Insomma, con poco più di 30 euro hai la possibilità di costruirti un vero e proprio centro multimediale che ti permetterà di godere di qualsiasi contenuto audiovisivo tu sia in possesso: ti suggeriamo quindi di acquistare il prima possibile il Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

