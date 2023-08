Non lasciarti sfuggire il Mini PC in offerta su Amazon

Diciamocelo: hai sempre desiderato avere un PC desktop all’interno del tuo studio di casa, ma le dimensioni purtroppo sono sempre troppo grandi e ingombranti rispetto a quello che puoi effettivamente permetterti, e avresti bisogno di un dispositivo ben più contenuto. Proprio alla luce di questa necessità Amazon ci viene incontro proponendoti il Mini PC BMAX in offerta al prezzo stracciato di soli 299 euro, con uno strabiliante sconto del 15% rispetto al prezzo originariamente suggerito di listino dal produttore stesso.

Mini PC, massime prestazioni

In questo caso dobbiamo senz’altro partire dalle dimensioni, che sono considerevolmente contenute soprattutto se messe a paragone con quelle di un comunissimo case di un PC qualunque, risparmiando un bel po’ di spazio in corrispondenza della scrivania del tuo studio. Oltre a questo, proprio grazie alle sue dimensioni può essere facilmente trasportato senza alcun tipo di problema, rispetto ai normali PC desktop che sono davvero ingombranti e pesanti da trasportare.

Uno dei punti di forza di questo Mini PC è senz’ombra di dubbio rappresentato dal suo processore Intel Core i7-1060NG7 di decima generazione, che nonostante le dimensioni ridotte del dispositivo consente di scatenare una potenza senza eguali. Ciò può risultare fondamentale soprattutto se con il PC ci lavori, dal momento che con una potenza tale può prestarsi senza problemi a lavori di fotoritocco o video-editing, che richiedono ovviamente una grandissima potenza di calcolo.

Infinite in questo caso sono le porte per la connettività: hai a disposizione infatti ben 3 uscite USB 3.0, grazie al quale potrai collegare tutte le periferiche che vorrai, assieme a due uscite HDMI (con uscita 4K ad alta risoluzione), 1 jack per le cuffie o il microfono e infine una porta Ethernet per la tua connessione di rete solida e stabile.

In definitiva, non puoi di certo lasciarti scappare un’offerta del genere, dal momento che a meno di 300 euro hai la possibilità di crearti una vera e propria configurazione PC desktop all’interno del tuo studio di casa: ecco il motivo per il quale ti consigliamo caldamente di acquistare questo Mini PC in offerta attualmente su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.