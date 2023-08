Non lasciarti sfuggire queste cuffie JLAB in offerta su Amazon

Che siamo in viaggio per lavoro o per motivi universitari, o che ci troviamo all’interno della nostra stessa casa, avere un paio di cuffie wireless al giorno d’oggi è diventato davvero fondamentale e indispensabile. È proprio a questa necessità che ha recentemente pensato Amazon, proponendoti in offerta le cuffie JLAB a soli 54 euro, con uno sconto di più di 30 euro rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla compagnia produttrice JLAB.

Le cuffie perfette

Una delle caratteristiche più importanti e salienti di queste cuffie wireless consiste sicuramente nella possibilità di rimuovere il padiglione ogni volta che desideri: questa rappresenta una situazione davvero perfetta ad esempio per il tuo lavoro in ufficio, in modo tale da utilizzare la modalità Mono e non essere quindi completamente isolati rispetto all’ambiente esterno che ti circonda.

Grazie alla tecnologia C3 Calling, poi, puoi usare il microfono incorporato all’interno di queste cuffie wireless per effettuare tutte le chiamate che vuoi in completa comodità. Il microfono poi è dotato della tecnologia di cancellazione del rumore (un po’ come succede con le AirPods di Apple, che presentano questa stessa funzionalità), che consente dunque di isolarti maggiormente al momento della chiamata con il tuo interlocutore. La tua voce poi sarà trasmessa in modo completamente cristallino e nitido, in modo tale da non avere fraintendimenti di nessun tipo con la persona con cui stai parlando in quel momento.

C’è poi un’interessante funzione di risposta automatica alle chiamate: basterà infatti abbassare il microfono ad archetto per rispondere immediatamente alla chiamata in arrivo, mentre il movimento opposto (il rialzo dell’archetto) servirà per riagganciare.

Grazie alla connettività Bluetooth hai poi la possibilità di collegare queste cuffie JLAB wireless ad ogni dispositivo tu voglia, dal tuo notebook portatile fino ad arrivare al tuo smartphone: la particolarità in questo caso consiste nella possibilità di collegare addirittura più di un dispositivo alla volta, in base alla necessità che avrai in quel determinato momento. In alternativa è sempre possibile collegarle anche via caso, dal momento che all’interno della confezione stessa è incluso un pratico cavo USB-C / Jack da 3.5 millimetri.

A poco più di 50 euro, dunque, hai la possibilità di accaparrarti un paio di cuffie utili per le tue ore lavorative, così come per le tue attività personali: ti suggeriamo dunque di acquistare le cuffie JLab il prima possibile cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.