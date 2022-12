Non lo hai ricevuto a Natale? Acquista il tuo rasoio Philips ora

Se ormai sei diventato un professionista nel tagliarti da solo capelli e barba e sei alla ricerca di una nuova macchinetta, non posso che consigliarti questo Rasoio Elettrico Serie 5000 di Philips.

Lo trovi al momento su Amazon con un’incredibile offerta del 63% di sconto che ti permette di riceverlo a casa a soli 27,99€. Non farti scappare questa straordinaria offerta e acquistalo al volo prima di perdere la promozione.

Attiva un abbonamento Amazon Prime per avere sempre a disposizione spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Con questo rasoio di Philips potrai dire addio al barbiere

Se ami cambiare spesso il tuo look e ormai sei diventato bravissimo a farlo da solo, di sicuro ci terrai ad avere un rasoio di qualità. Oggi ti voglio consigliare questo Rasoio Elettrico Serie 5000 di Philips con cui potrai dare nuova vita ai tuoi capelli e alla tua barba comodamente da casa.

Scegli tra ben 28 lunghezze differenti, grazie anche hai tre pettini regolabili compresi nel prezzo, muovendoti senza l’intoppo del filo dal momento che questa macchinetta è dotata di batteria. Con la sua tecnologia DualCut e Trim-n-Flow non avrai nessun problema di intoppi durante l’utilizzo.

Le sue lame in acciaio inossidabile lo rendono robusto è totalmente lavabile sotto l’acqua corrente. Ti arriverà a casa insieme anche a una comoda custodia per tenerlo in ordine e portarlo con te anche durante le vacanze.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta e acquista subito il tuo Rasoio Elettrico Serie 5000 di Philips allo straordinario prezzo di 27,99€ su Amazon grazie al coupon del 63%.

