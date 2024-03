NON LO ROMPE NIENTE: smartphone Android INDISTRUTTIBILE a metà prezzo su Amazon

Il Blackview BV4800 con Android 13 è uno smartphone rugged progettato per affrontare le sfide dell’uso quotidiano in ambienti impegnativi. Con un display da 6.56 pollici HD+ protetto dal resistente Corning Gorilla Glass 3, questo dispositivo offre una visualizzazione chiara e resistente ai graffi.

Una bestia letteralmente, che oggi ti costa davvero una miseria grazie al doppio sconto del 5% sul prezzo di listino, e col coupon regalo del 50% di Amazon, ovvero 905€. In più risparmi anche sulle spedizioni, visto che sono gestite gratuitamente dai servizi Prime.

Blackview BV4800, uno smartphone monstre resistente anche alle bombe

La potente batteria da 5180mAh assicura un’autonomia prolungata, permettendoti di utilizzare il telefono per lunghe giornate senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre, la capacità di 4GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con scheda TF) garantisce una fluida esperienza utente e spazio sufficiente per archiviare foto, video e applicazioni.

La fotocamera principale da 13 MP e quella frontale da 5 MP ti consentono di catturare momenti speciali con dettagli nitidi. Inoltre, il telefono è dotato di funzionalità come Face ID per il riconoscimento facciale sicuro e la modalità guanto, che rende l’uso del touchscreen possibile anche con guanti.

La resistenza è uno dei punti di forza di questo smartphone. Certificato IP68/IP69K, il Blackview BV4800 è impermeabile, antipolvere e resistente agli urti. Questo lo rende ideale per chi lavora in condizioni estreme o per chi è alla ricerca di un dispositivo robusto per affrontare le attività all’aperto.

Con la presenza di GPS integrato, tre slot per schede (Dual SIM e uno per scheda TF), e il supporto per la connettività 4G, il Blackview BV4800 è uno smartphone completo e affidabile. Se stai cercando un telefono rugged che offra durata della batteria, prestazioni solide e resistenza, questo modello è un’ottima scelta.

Specie adesso che ti costa pochissimo grazie al doppio sconto del 5% sul prezzo di listino, e col coupon regalo del 50% di Amazon, ovvero 90€. In più risparmi anche sulle spedizioni, visto che sono gestite gratuitamente dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.