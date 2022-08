Non ne resterà neanche una: zanzariera elettrica LED, le uccide senza pietà

Questa fantastica zanzariera Bakaji è fornita di una lampada UV viola a LED, la particolare colorazione di questa lampada attira il 40% di insetti in più rispetto alle normali zanzariere elettriche inoltre la potenza di appena 6W della luce a LED garantisce una resa migliore rispetto ai normali tubi al neon. Oggi può essere tua a soli 11 euro con le spedizioni gratuite e dopo aver applicato il coupon di sconto del 5%. Ma sbrigati, ci sono pochi pezzi ancora disponibili.

Zanzariera elettrica Bakaji 3 in 1: lampada, torcia e elimina insetti

Corpo interamente realizzato in ABS e materiale plastico durevole e molto resistente con griglia aperta a 360° gradi senza chiusure, in questo modo gli insetti saranno attirati dalla luce da ogni punto non avendo più via di scampo. Alimentata semplicemente con 3 batterie AA che gli permettono di essere utilizzata praticamente ovunque grazie all’assenza di un cavo di alimentazione.

Ma ciò che rende davvero incredibile questa fantastica zanzariera è la sua funzione di lampada e torcia, infatti grazie ai led posizionati su entrambi i lati della zanzariera è possibile utilizzare quest’ultima come una lampada utile soprattutto in tenda, inoltre grazie alla torcia posizionata sulla parte sottostante della zanzariera è possibile utilizzarla anche come luce di emergenza in situazioni di scarsa luminosità.

Grazie al pratico gancio superiore e alle dimensioni compatte potrai appendere o posizionare questa utilissima zanzariera praticamente ovunque sia in ambienti esterni che interni, inoltre l’assenza di una ventola rende la zanzariera completamente silenziosa e posizionabile anche in posti dove dormono persone o bambini. Che aspetti? Oggi può essere tua a soli 11 euro con le spedizioni gratuite. Ma fai in fretta, pochi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.