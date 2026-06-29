Non non gli serve il Pin per rubare i tuoi soldi nella carta: come funziona la nuova truffa del POS

Tuttavia, proprio questa comodità sta diventando un punto di attenzione crescente sul fronte della sicurezza, perché può essere sfruttata in alcuni tentativi di frode nei contesti più affollati.

La tecnologia contactless, basata su sistemi di comunicazione a breve distanza, permette alle carte di dialogare con i terminali di pagamento semplicemente avvicinandole. Nella maggior parte dei casi esiste una soglia di importo ridotto entro la quale non viene richiesta autenticazione, proprio per velocizzare le transazioni.

Come funziona il rischio nei luoghi affollati

In ambienti come mezzi pubblici, eventi o aree molto frequentate, possono verificarsi tentativi di addebiti non autorizzati attraverso dispositivi POS portatili. Si tratta di terminali che, in teoria, dovrebbero essere utilizzati per i normali pagamenti commerciali, ma che in alcuni casi vengono impiegati in modo improprio.

Il principio alla base del rischio non riguarda una vulnerabilità del sistema bancario, ma piuttosto la possibilità che una carta attiva per i pagamenti contactless venga avvicinata involontariamente a un terminale. In questo scenario, può generarsi una transazione di piccolo importo senza che l’utente se ne accorga immediatamente.

È importante sottolineare che questi episodi non indicano un difetto della tecnologia in sé, ma piuttosto un uso scorretto di strumenti di pagamento pensati per la rapidità e la comodità.

Perché la tecnologia contactless è comunque sicura

I sistemi moderni di pagamento senza contatto integrano diversi livelli di protezione. Le transazioni sono cifrate e soggette a limiti di importo e frequenza, mentre gli istituti bancari monitorano continuamente i movimenti sospetti.

Inoltre, dopo una serie di operazioni ravvicinate o in caso di importi più elevati, viene comunque richiesto l’inserimento del PIN. Questo meccanismo riduce in modo significativo la possibilità di utilizzi anomali prolungati.

Per aumentare la sicurezza, gli esperti consigliano alcune semplici precauzioni. Una delle più efficaci è l’utilizzo di portafogli schermati in grado di ridurre la lettura indesiderata dei dati della carta. Un’altra misura fondamentale è l’attivazione delle notifiche in tempo reale offerte dalle applicazioni bancarie, che permettono di controllare ogni movimento appena avviene.

È inoltre utile monitorare regolarmente il proprio conto corrente, così da individuare tempestivamente eventuali operazioni sospette. In presenza di anomalie, è sempre consigliabile contattare immediatamente l’istituto bancario per bloccare la carta e avviare le verifiche necessarie.

La diffusione dei pagamenti contactless ha semplificato la vita quotidiana, ma richiede anche maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Il vero punto chiave non è eliminare la tecnologia, ma imparare a utilizzarla in modo informato e sicuro.

Con poche attenzioni mirate, come il controllo delle notifiche e la protezione fisica della carta, è possibile ridurre sensibilmente i rischi e continuare a beneficiare della comodità dei pagamenti moderni senza preoccupazioni.