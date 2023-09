Non perderti il monitor LG da gaming in offerta su Amazon

Spesso e volentieri, quando siamo in procinto di assemblare un nuovo PC con tutta la sua componentistica, uno dei primi componenti è a cui pensiamo è senz’ombra di dubbio il monitor, che deve essere chiaramente eccellente e garantire un’ottima fedeltà visiva, soprattutto se si tratta di un PC da gaming che utilizziamo per giocare ai nostri videogiochi preferiti. Proprio a tal proposito ci ha pensato Amazon proponendoti il monitor LG 24GN65R in offerta all’incredibile prezzo di soli 129 euro, un prezzo davvero sensazionale e per tutte le tasche.

Il monitor LG perfetto per videogiocare

Il display è ovviamente il cuore di questo monitor da gaming, con diagonale da ben 24 pollici, alla risoluzione Full HD: in questo modo avrai la possibilità di scorgere ogni dettaglio possibile all’interno dei tuoi videogiochi preferiti, senza perdere neanche il più piccolo particolare. Ottima la frequenza d’aggiornamento di 144 Hz, che permette di rendere fluida e dinamica ogni tua partita: grazie all’input lag pari a solo 1 millisecondo, poi, questo monitor è davvero perfetto per tutti gli sparatutto in prima / terza persona a cui giochi, come per esempio Call of Duty o Battlefield, dove i tempi di risposta sono davvero fondamentali per fare delle buone partite.

Per non parlare poi del supporto alla tecnologia HDR10, che garantisce i colori più vividi e accesi di sempre. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, poi, potrai finalmente eliminare per sempre i fastidiosi fenomeni di tearing e struttering che si presentano spesso in moltissimi videogiochi, restituendo un’immagine davvero pulita e perfetta.

Un altro punto di forza di questo monitor da gaming è indiscutibilmente rappresentato dal design, che presenta bordi sottilissimi, oltre alla possibilità di regolare lo schermo sulle 3 dimensioni, in base alle tue personali preferenze di visione. Ottima infine la connettività, data dai 2 ingressi HDMI, un display Port, e infine un’uscita audio per il jack delle tue cuffie.

In definitiva, a poco più di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor da gaming per tutto rispetto, che rappresenta l’ideale per la tua postazione da videogiocatore: non ti resta a questo punto che acquistare il monitor LG in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

