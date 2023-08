Non perderti il Monitor MSI in offerta ad un prezzo STRABILIANTE

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente la componentistica per assemblare un PC desktop come si deve è tornata a prezzi decisamente sostenibili. Una delle componenti fondamentali di un PC che si rispetti, assieme al processore e alla scheda video, è senz’ombra di dubbio rappresentata dal monitor, che deve garantire prestazioni eccellenti e un’ottima resa visiva. Proprio a questo bisogno ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti il monitor MSI G2712 in offerta allo strabiliante prezzo di soli 179 euro, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo originale stabilito dalla compagnia produttrice.

Il monitor per il gaming

Partiamo innanzitutto col dire che si tratta di un monitor con diagonale da ben 27 pollici: uno schermo davvero ampio, che ti permette di godere di qualsiasi dettaglio, per qualsiasi sorgente tu intenda riprodurre: dai video su YouTube, alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video, sarai in grado di godere appieno di ogni minimo particolare. I 16.7 milioni di colori disponibili, uniti al contrasto dinamico, restituiscono un’immagine e un colpo d’occhio davvero eccezionale, alla portata delle migliori smart TV di ultima generazione attualmente disponibili sul mercato.

La frequenza d’aggiornamento da 170 Hz, poi, garantisce una fluidità mai vista prima d’ora su un monitor simile, una caratteristica che può tornare davvero molto utile soprattutto in ottica videoludica, giocando a titoli come Call of Duty o Battlefield, in cui i riflessi sono davvero fondamentali. Lo stesso dicasi per i tempi di risposta davvero ridotti al minimo, pari a solo 1 millisecondo: insomma, con questo monitor MSI l’input lag sarà solo ed unicamente un tuo lontano ricordo. Ottima anche la tecnologia anti-flicker, che è in grado di eliminare tutti quei fastidiosi farfallii che possono insorgere nel corso di una partita.

Un altro punto a favore di questo monitor consiste nella riduzione della luce blu, che consentirà dunque di affaticare molto di meno gli occhi, soprattutto dopo ore e ore di visione continua.

In definitiva, con poco più di 170 euro hai la possibilità di accaparrarti un monitor di tutto rispetto, ideale per il gaming così come anche per uso lavorativo: ecco perchè ti suggeriamo di acquistare il monitor MSI il prima possibile in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro.

