Non perderti l'action cam ad un prezzo STRACCIATO su Amazon

Quando vai in vacanza senti la necessità di riprendere i tuoi momenti preferiti, soprattutto quando ti trovi a fare sport estremi e vorresti immortalare quel preciso istante? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio a te proponendoti l’action cam Apexcam in offerta al prezzo stracciato di soli 79 euro, con un ottimo 27% di sconto rispetto a quanto aveva originariamente proposto Apexcam con il suo prezzo di listino.

L’action cam per tutti

Senz’ombra di dubbio una delle caratteristiche di punta di questa action cam risiede nel suo display di 2 pollici con tecnologia IPS e in alta risoluzione, che ti permette di rivedere i filmati precedentemente catturati, oltre a consentirti di regolare la visuale delle tue registrazioni future.

Parliamo di una fotocamera con sensore da ben 20 megapixel, che consente inoltre di effettuare riprese video alla risoluzione 4K, con ben 60 frame al secondo, in modo tale da assicurarti una fluidità senza eguali. Questa action çam supporta anche l’acquisizione a scatto continuo, con la possibilità di effettuare rispettivamente 3 / 7 / 15 / 30 frame al secondo, in modo tale da non perderti nessun istante dei tuoi momenti da immortalare.

Grazie alla tecnologia Dynamic e al giroscopio a 6 assi, inoltre, questa action camera gode di un sistema di stabilizzazione perfetto per effettuare riprese senza fastidiose vibrazioni o tremolii che potrebbero incidere negativamente sulla qualità del video stesso.

All’interno della confezione trovi inoltre una custodia impermeabile (perfetta nel caso in cui volessi fare sessioni di subacquea o snorkelling), 2 batterie ricaricabili da 1350 mAh e un microfono esterno, in modo tale da riprendere anche la controparte sonora di ogni tuo momento. Hai anche la possibilità di connettere questa action cam al tuo smartphone, scaricando l’apposita app disponibile su entrambi gli store mobile, in modo da condividere istantaneamente ogni tua ripresa sui social.

Insomma, con nemmeno 80 euro hai la possibilità di assicurarti un’action cam di tutto rispetto, risparmiando centinaia di euro rispetto a modelli e marchi decisamente più costosi: ecco perché ti suggeriamo di acquistare l’action cam Apexcam il prima possibile cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta di Amazon potrebbe terminare da un momento all’altro senza nessun preavviso.

