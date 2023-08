Non perderti questo COUPON su queste cuffie Bluetooth: dura fino a DOMANI

Se anche tu non aspetti altro che ascoltare musica appena sveglio ed ascoltarla anche quando sei in pausa a lavoro. Allora, sei nel posto giusto al momento giusto. Pensa che oggi ti porti a casa queste di Eono a soli 32,99€, a cui poi aggiungerai un coupon del 40%. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Non farti sfuggire questa offerta davvero shock. Delle cuffie davvero bomba, che oggi le trovi con tanto di coupon del 40%. Non ti resta che aggiungerle al carrello, così al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito!

Cuffie Bluetooth Eonobuds 2 con microfono, impermeabili IPX7 ricarica USB: oggi davvero svendute

Non attendere ancora altro tempo, oggi puoi avere queste cuffie dal colore rosa, a davvero una miseria. Che ti faranno sentire come al concerto del tuo cantante preferito in un click, infatti le stanno acquistando tutti su Amazon.

Questo modello supporta la trasmissione a bassa latenza riducendo la latenza sonora a 50 ms (impercettibile dall’orecchio umano) per un’esperienza audio senza ritardi. Connessione wireless incredibilmente stabile per un uso senza interruzioni.

Fino a 6 ore di ascolto continuato, che arrivano fino a 24 ore usando la custodia di ricarica con connettore USB-C a ricarica veloce. Bastano 15 minuti di ricarica per avere 1,5 ore di autonomia.

Ecco, tutte le funzioni: Tasto touch multifunzione, Riproduci/Pausa, Volume/-, Rispondi/Termina chiamata, Riaggancia il telefono, On/Off Modalità Gioco, Assistente Siri/Google.

Non farti scappare questa occasione unica su Amazon, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili. Corri ora su Amazon, prima che possano veramente terminare. Oggi con coupon folle del 40%! Non fartele sfuggire, approfittane subito, le stanno davvero acquistando in tantissimi in queste ultime ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.