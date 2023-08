Non puoi farti scappare questa TV LG 4K in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi si sono fatte sempre più strada all’interno del mercato globale le smart TV, che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, proponendo così centinaia di servizi aggiuntivi rispetto al passato, in cui era tutto estremamente più limitato. Proprio alla luce di questo Amazon oggi ha ben pensato di proporti la TV LG 4K QNED modello 50QNED816RE in offerta al prezzo assurdo di soli 689 euro, contro i 1049 euro originariamente suggeriti come prezzo di listino dalla stessa LG.

Un cinema a casa tua

Le dimensioni sono senz’ombra di dubbio la prima cosa che salta all’occhio di questa strabiliante smart TV: parliamo infatti di uno schermo con diagonale da ben 50 pollici, che permette di ricreare un vero e proprio “cinema in miniatura” all’interno del salotto di casa tua, in modo da goderne al massimo con i tuoi amici o con la tua ragazza. Grazie alla tecnologia Quantum Dot NanoCell, poi, i colori che vedrai saranno più vividi e lucenti che mai, restituendoti un colpo d’occhio davvero strabiliante.

Niente da dire anche per il comparto sonoro, grazie alla tecnologia AI Sound Pro che è in grado di ricreare un vero e proprio sistema surround virtuale a 5.1.2 canali. All’interno del software di gestione c’è davvero l’imbarazzo della scelta per ogni tua tipologia di attività preferita: sono infatti presenti tutte le principali piattaforme di streaming tra cui scegliere, come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ e chi ne ha più ne metta.

Grazie alla risoluzione 4K, poi, puoi godere senza problemi di tutte le console di nuova generazione, come per esempio PlayStation 5 e Xbox Series X, al massimo della loro potenza, godendo così anche del più piccolo dettaglio dei videogiochi del momento.

In conclusione, a meno di 700 euro hai la possibilità di portarti a casa una Smart TV dalle dimensioni generose e dall’eccellente resa visiva e sonora, dando via ad un vero e proprio cinema casalingo: ecco perché ti suggeriamo di acquistare il prima possibile questa TV LG 4K in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro, in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.