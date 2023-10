Non puoi non avere questa tastiera: costa davvero POCHISSIMO oggi

Se anche tu sei sempre al pc vuoi più comodità, beh, allora non dovresti davvero farti scappare questa tastiera Microsoft, oggi te la porti a casa a davvero nulla. La trovi a 91,83€, invece di 109,89€. Corri immediatamente su Amazon, prima che finisca oggi, perché ne restano davvero pochissime.

Non vorrai mica farti sfuggire questa occasione davvero shock di Microsoft. Oggi, trovi questa tastiera con il mega sconto del 16%. Non ti resta che selezionare il coupon ed aggiungere la tastiera al carrello, al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Microsoft L5V-00013 Sculpt Ergonomic Desktop, Set Tastiera e Mouse Wireless, Layout italiano: oggi svenduta

Non potrai davvero farti scappare questa bomba, perché costa davvero niente ed è davvero assurda. Una tastiera che ti aiuterà nei momenti di lavoro più difficili.

Il design avanzato del Mouse Sculpt Ergonomic ottimizza il comfort per il polso, e rende semplice la navigazione. La forma del Mouse Sculpt Ergonomic è stata progettata per favorire una postura naturale della mano, del polso e dell’avambraccio, e prevenire i disturbi causati dalle lesioni da stress ripetitivo. Inoltre, la tecnologia Microsoft BlueTrack garantisce un controllo preciso praticamente su qualsiasi superficie.

La tastiera è dotata di tecnologia di crittografia AES (Advanced Encryption Standard), ideata per consentire la protezione dei dati tramite la crittografia del testo che viene digitato. Ogni tastiera viene associata in modo permanente al suo ricevitore in fabbrica, quindi nessuna informazione sulla chiave viene mai diffusa via etere.

Corri immediatamente su Amazon ne restano poche, si tratta davvero di un’occasione assurda. Non farti scappare questa offerta davvero unica. Sconto pazzo del 16%

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.