Non puoi non avere questo MONITOR di Asus a questa cifra davvero RIDICOLA

Se sei un amante di videogames e stai cercando un monitor davvero inrcedibile e anche di alta qualità che possa rendirti il tutto davvero unico, beh allora sei nel posto giusto al momento giusto. Oggi trovi questo monitor di Asus a soli 252,99€, invece di 299€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini.

Questo monitor è davvero la bomba de giorno, corri subito su Amazon, per averlo con un mega sconto del 15%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

ASUS TUF Gaming VG249QM1A, Monitor Gaming 23.8”, FullHD, fino a 270Hz: oggi è davvero svenduto

Questo monitor di Asus ti garantisce sempre una qualità unica, perfetto anche per i videogames. In particolare, per chi da tempo cercava un monitor che costasse davvero una miseria, rispetto ai soliti prezzi.

Monitor gaming IPS da 23.8 pollici Full HD (1920×1080) con frequenza di aggiornamento ultraveloce 270Hz(OC) progettato per i giocatori professionisti e per un gameplay coinvolgente.

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) consente un tempo di risposta di 1ms (MPRT), eliminando il ghosting offre una visione di gioco nitida e fluida.

Grazie alla compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync offre un’esperienza di gioco fluida e senza tearing, abilitando il VRR (frequenza di aggiornamento variabile) come impostazione predefinita. Supporta sia Adaptive-Sync con schede grafiche NVIDIA GeForce che Freesync Premium con schede grafiche AMD.

Oggi, è l’ultimo giorno per avere questo monitor a questo prezzo davvero assurdo. Con tanto di sconto del 15%. Corri adesso a prendertelo, prima che sia troppo tardi e possa finire nelle prossime ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.