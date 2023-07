Non puoi non comprare queste CUFFIE della Sony, oggi sono SOTTO i 100€

Ami tanto ascoltare sempre ottima musica estiva quando viaggi o quando raggiungi l’ufficio? Oppure quando ti alleni in palestra? Ma non hai ancora trovato l’offerta proprio per te? Pensa che oggi ti porti a casa queste cuffie Bluetooth di Sony a soli 99€, invece di 117,54€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia tardi e possa davvero terminare.

Non dovresti farti scappare questa bomba davvero unica ad un prezzo davvero bassisimo. Se corri adesso su Amazon le troverai a veramente poco, con tanto di sconto del 16%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarle ed aggiungerle al carrello. Al checkout, le troverai scontate automaticamente dal sito.

Cuffie Bluetooth Wireless con cancellazione del rumore, durata della batteria fino a 35 ore e ricarica rapida

Queste cuffie sono davvero una bomba per tutti, ti sembrerà di essere al concerto del tuo cantante preferito. Un sound unico, che ti coinvolgerà davvero al 100% in pochissimo tempo.

Ascolta la musica originale con il nostro processore integrato V1 e la tecnologia DSEE. Personalizza il tuo suono in-app e goditi la nostra coinvolgente esperienza 360 Reality Audio Certified. La tecnologia Dual Noise Sensor e l’Integrated Processor V1 consentono di adattare il suono e con l’app Headphones Connect, puoi regolare il suono su 20 diversi livelli.

Sfrutta al massimo la durata della batteria di 35 ore, grazie alla loro ergonomia queste cuffie wireless rimangono comode per lunghi periodi di ascolto. Con la cancellazione del rumore attiva. Connessione Multipoint, semplice gestione tramite pulsanti, Voice Control e facilità di connessione con Swift Pair e Fast Pair.

Non lasciarti scappare questa occasione bomba. Corri adesso su Amazon, prima che possa finire. Le trovi con tanto di sconto del 16%, che sarà disponibile solo oggi!

