Non puoi non comprare questo MOTOROLA ad un prezzo così RIDICOLO

Se stavi cercando uno smartphone super low-cost, ma allo stesso tempo anche top di gamma e super amato dal pubblico. Questo di Motorola edge 40 pro fa proprio al caso tuo. Pensa, che oggi te lo porti a casa a soli 818,05€, invece di 999,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini.

Il tempo per cambiare il tuo vecchio smartphone è finalmente arrivato. Pensa che oggi te lo porti a casa con un mega sconto del 18%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerlo al carrello, così al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Motorola edge 40 pro, con display 6.67″ curved pOLED 165Hz FHD+, 5G, 50+60MP, 4600 mAH caricatore 125W

Questo smartphone è uno dei migliori cellulari low-cost, ma allo stesso tempo anche di altissimo livello. Dal colore nero, che andrà bene in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza.

Questo modello di Motorola, è dotato di un display pOLED FHD+ a 165 Hz. Potrai guardare i tuoi contenuti preferiti con colori intensi e luminosi sullo straordinario display curved pOLED da 6,7″ FullHD+ con la frequenza di aggiornamento più rapida esistente per smartphone, 165 Hz.

Dotato di una tripla fotocamera 50 MP e selfie cam 60 MP. In grado di catturare ogni dettaglio con la tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo,Macro Vision e sensore di profondità avanzato. Selfie perfetti con l’incredibile fotocamera frontale da 60 MP.

Un mini davvero assurdo che ha mandato in tilt tutti gli utenti su Amazon. Proprio in queste ultime ore. Quindi, non ti resta che correre su Amazon, per vedere con i tuoi occhi la bomba di questo Motorola ad un prezzo così ridicolo. Sono ancora pochissimi i pezzi che restano disponibili oggi.

