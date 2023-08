Non puoi perderti il Fitbit in offerta su Amazon

Oggi più che mai sentiamo la necessità di avere sempre con noi uno smartwatch, che rappresenta a tutti gli effetti il dispositivo perfetto per tenere costantemente monitorati i nostri allenamenti, oltre che permetterci di visualizzare in maniera immediata e rapida tutte le nostre notifiche. Proprio a questa necessità ha recentemente pensato Amazon proponendoti lo smartwatch Fitbit Versa 2 in offerta al prezzo stracciato di soli 189 euro, con un eccellente sconto di più di 40 euro rispetto al prezzo originariamente proposto di listino da parte dello stesso produttore.

Fitbit: lo smartwatch per ogni occasione

Partiamo col dire che nell’offerta di Amazon si presenta nella sua colorazione Iron Miss Grey in alluminio, con un cinturino davvero resistente, perfetto per qualsiasi tipologia di allenamento in cui deciderai di utilizzarlo. Nel caso in cui tu non sia soddisfatto o ti sia stufato, però, hai sempre la possibilità di cambiare cinturino con uno dei tantissimi cinturini attualmente disponibili nei principali store, tra cui Amazon stesso.

Una delle caratteristiche che contraddistingue maggiormente questo smartwatch rispetto ai modelli della concorrenza risiede senz’ombra di dubbio nella possibilità di utilizzare i comandi vocali: grazie proprio al controllo vocale (dato dall’integrazione di Alexa, vale a dire l’assistente vocale di Amazon) hai la possibilità di tenere controllato il meteo, creare promemoria personalizzati e tanto altro ancora.

Puoi portare questo smartwatch davvero ovunque, grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri: non avrai più pensieri e preoccupazioni nel caso in cui si mettesse a piovere durante le tue sessioni di jogging, dal momento che questo Fitbit rimarrà perfettamente funzionante come sempre. L’app di Fitbit, poi, è sicuramente uno dei punti di forza di questo smartwatch: essa ti consente di sincronizzarti senza problemi con più di 200 dispositivi diversi appartenenti ai più disparati sistemi operativi, che possono variare da iPhone, Android, fino ad arrivare perfino a Windows.

In definitiva, a poco più di 180 euro puoi accaparrarti uno smartwatch in grado di rispondere perfettamente ad ogni tua esigenza, permettendoti di risparmiare cifre significative rispetto agli altri modelli della diretta concorrenza: ecco il motivo per il quale ti consigliamo assolutamente di comprare questo Fitbit Versa 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, così come l’offerta stessa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.