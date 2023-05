Non puoi perderti questa smart tv di SAMSUNG ad un prezzo così RIDICOLO

Se stavi cercando una smart tv davvero unica e che costi una misera, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Oggi, ti porti a casa questa smart tv di Samsung a soli 229€, invece di 306,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che l’offerta termini.

Un mini prezzo davvero assurdo, che oggi ha mandato il server di Amazon in tilt completo. Oggi, te la porti a casa con un mega sconto del 25%. Non ti resta che aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Smart TV HD, 32″, nero, con Alexa integrata e risoluzione 1080p

Non è uno scherzo, oggi Amazon ti svende questa smart tv di Samsung, non dovresti davvero perdertela. Ne restano ancora pochissime su Amazon, ma potresti arrivare ancora in tempo per accaparrartene una.

Questo modello di Samsung, proprio grazie alla tecnologia HDRti pemretterà di usufruire di immagini con un’immensa gamma di colori e dettagli. Una tecnologia davvero sorprendente che consente alla smart tv di esprimere una vasta gamma di colori, così da restituire immagini di qualità eccezionale anche nelle immagini più buie.

Potrai anche sbrigare il lavoro dell’ufficio direttamente sulla tv di casa e accedere al tuo pc dal divano in salotto. Una tv da 32 pollici, dal raffinato design che si sposa perfettamente con l’arredamento della tua casa. Disponi anche di un accesso ad amazon alexa, google assistant e airplay 2 per cambiare canale, regolare il volume e molto altro.

Un mini davvero mini prezzo, a cui non riuscirai a resistere oggi. Corri immediatamente su Amazon, prima che l’offerta possa terminare, ne restano davvero pochissime disponibili. Una bomba di smart tv che ha mandato in tilt tutto Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.