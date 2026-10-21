Non sai mai dove ricaricare, le prese non bastano mai e LIDL ti offre la soluzione definitiva a meno di 10 euro

Smartphone, tablet, smartwatch e auricolari finiscono spesso tutti nello stesso punto, tra comodini, scrivanie e angoli del soggiorno.

La scena la conoscono in molti: il telefono sul comodino, il tablet lasciato vicino al divano, le cuffie da ricaricare prima di uscire. In tante case la ricarica dei dispositivi elettronici è diventata una piccola caccia alla presa disponibile, con adattatori in giro e ciabatte infilate sotto i mobili, spesso in mezzo a un groviglio di cavi.

Il nuovo accessorio proposto da Lidl nasce proprio per questo. Non richiede lavori né modifiche all’impianto elettrico: si inserisce direttamente nella presa a muro e permette di collegare più dispositivi nello stesso punto. Può tornare utile dove lo spazio è poco, dalle camere piccole alle postazioni di lavoro in casa, fino alle cucine con pochi punti luce. Alla fine, il problema è sempre quello: manca una presa. E oggi pesa più di prima.

Due prese Schuko e tre porte USB: cosa offre l’adattatore Tronic

L’accessorio a marchio Tronic riunisce in un solo corpo due prese Schuko e tre porte USB, così da alimentare fino a cinque dispositivi contemporaneamente. C’è una presa frontale tradizionale, una seconda presa aggiuntiva, due ingressi USB-A e una porta USB-C per ricaricare direttamente telefoni, tablet o piccoli accessori.

Molti dispositivi da ricaricare su una scrivania e una sola presa disponibile: il classico problema domestico delle prese insufficienti.

Il vantaggio è pratico: non serve cercare ogni volta il caricatore da parete giusto. Basta il cavo. Il formato è compatto e pensato per restare attaccato alla parete, evitando il classico disordine delle multiprese da pavimento. Su una scrivania, per esempio, può alimentare una lampada o un computer portatile, mentre le porte USB ricaricano cellulare e auricolari. Tutto nello stesso punto, con meno cavi in vista.

Il prezzo indicato dal produttore e dai rivenditori è di 9,99 euro, anche se in alcune offerte online possono comparire variazioni. Prodotti simili, su altri marketplace, si trovano spesso a cifre più alte, attorno ai 14-16 euro per modelli con dotazioni paragonabili. Come spesso accade con gli accessori per la casa, Lidl punta sul prezzo basso e sulla disponibilità a rotazione. E le scorte, non di rado, spariscono in fretta.

Potenza e sicurezza: 3.680 W sulla presa principale, 20 W condivisi via USB

Sul fronte tecnico, l’adattatore Tronic 5 in 1 dichiara una potenza massima fino a 3.680 W e 16 A sulla presa principale. Sono valori che permettono di collegare anche apparecchi con consumi più alti, sempre seguendo le indicazioni del produttore e tenendo conto dell’impianto domestico. È prevista anche una protezione contro sovratensioni e cortocircuiti, un dettaglio importante quando più dispositivi restano collegati per ore.

Per le porte USB, invece, il discorso cambia. La potenza complessiva indicata è di 20 W, ma è condivisa: se si collegano più apparecchi insieme, la ricarica di ciascuno può essere più lenta. Non è quindi un caricatore pensato per chi vuole sempre la massima velocità su smartphone di fascia alta o tablet molto energivori. È più una soluzione da uso quotidiano: ricaricare di notte, o mentre si lavora. Per quello, va bene.

C’è poi da considerare la compatibilità con le placche a muro. L’adattatore è compatto, ma ha comunque uno spessore frontale e occupa più spazio di una normale spina. In alcune situazioni, soprattutto quando le prese sono molto ravvicinate, può rendere meno comodo l’accesso alla presa accanto. Meglio controllare prima dove si vuole usarlo.

Quando conviene comprarlo e quando rischia di dare fastidio

L’acquisto ha senso per chi vuole mettere ordine in una zona precisa della casa: il comodino, il piano di lavoro, una scrivania per lo smart working o l’angolo TV. In questi casi, un adattatore con prese Schuko e USB può ridurre il numero di caricabatterie collegati e rendere più semplice la gestione dei cavi, senza tirare fuori ciabatte lunghe e scomode.

Può essere utile anche in viaggio, in hotel o negli appartamenti in affitto, dove le prese sono spesso poche e sistemate male. In valigia occupa meno spazio di una multipresa tradizionale e risolve diversi piccoli problemi: telefono, smartwatch, auricolari, magari una batteria esterna. Tutti insieme, o quasi.

Meglio pensarci due volte, invece, se in casa si usano spesso prese affiancate o se lo spazio attorno al punto elettrico è ridotto da mobili, zoccoli o interruttori vicini. In quei casi, l’ingombro dell’adattatore può trasformare una comodità in un intralcio. Resta comunque un accessorio semplice, economico e con una funzione chiara: moltiplicare le connessioni dove servono, senza lavori e senza attrezzi. Per molte case, oggi, può bastare questo.