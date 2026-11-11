Non serve più usare l'asciugatrice per gli indumenti, c'è una soluzione veloce ed economica

In questi casi il climatizzatore con modalità Dry può dare una mano. Il motivo, spiegano produttori come Panasonic e Daikin, è semplice: togliendo umidità dall’aria, aiuta i capi ad asciugare prima e riduce il rischio che il vapore resti intrappolato tra le mura domestiche.

Quando la biancheria esce dalla lavatrice, anche dopo una buona centrifuga, nei tessuti resta comunque acqua. Per asciugarsi deve evaporare. Se però lo stendino finisce in una stanza chiusa, magari con le finestre serrate perché fuori piove, quell’acqua passa dai capi all’aria e fa aumentare l’umidità relativa. Ed è qui che tutto rallenta: più l’aria è già piena di vapore, meno riesce ad assorbirne altro.

Il risultato lo conoscono in tanti, soprattutto nei mesi freddi: panni ancora umidi dopo ore, odori poco piacevoli e pareti che alla lunga possono risentirne, specie negli appartamenti poco arieggiati. Non è solo una seccatura. Secondo l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA), l’umidità in casa dovrebbe restare sotto il 60%, meglio tra il 30 e il 50%, per limitare muffe e problemi legati alla qualità dell’aria interna. Il Regolamento italiano sugli impianti termici negli edifici, per il comfort, indica in inverno valori orientativi tra il 40 e il 50%.

Modalità Dry: come il climatizzatore toglie umidità dall’aria

Sul telecomando del climatizzatore la funzione da cercare è quasi sempre Dry, oppure il simbolo della goccia. In questo caso non si tratta semplicemente di scaldare la stanza. La modalità deumidificazione lavora in un altro modo: fa passare l’aria interna su una batteria fredda, dove una parte del vapore acqueo condensa e viene poi eliminata attraverso lo scarico dell’impianto.

Bucato steso in casa vicino al climatizzatore e a un ventilatore in una giornata piovosa, per favorire l’asciugatura.

In pratica il climatizzatore si comporta come un grande deumidificatore: rimette in circolo aria con meno acqua sospesa. Panasonic, nelle guide dedicate all’asciugatura del bucato in casa, consiglia di usare gli eventuali programmi pensati per i capi stesi o, in alternativa, la modalità Dry quando l’apparecchio lo permette. Daikin segnala invece che questa funzione aiuta a tenere sotto controllo l’umidità ambientale e può contribuire anche a ridurre gli odori che si formano quando i tessuti restano bagnati troppo a lungo.

C’è però un punto da non dimenticare: riscaldare l’ambiente non vuol dire eliminare l’acqua. La pompa di calore può favorire l’evaporazione e far sembrare l’aria meno umida, perché aumenta la temperatura. Ma il vapore resta dentro casa finché non esce con il ricambio d’aria o non viene rimosso da un sistema di deumidificazione. Un dettaglio spesso sottovalutato. E invece cambia molto.

Stendino e ventilatore: dove metterli per far circolare meglio l’aria tra i capi

Per usare bene il climatizzatore in modalità Dry, non basta accenderlo e chiudere la porta. Il primo passo parte dalla lavatrice: quando si può, meglio scegliere una centrifuga efficace, sempre rispettando le etichette dei capi. Meno acqua resta nei tessuti, meno umidità finirà nella stanza. Poi conta dove si mette lo stendino: dovrebbe ricevere il flusso d’aria dell’apparecchio, senza stare attaccato a una parete o nascosto dietro mobili e tende.

Anche la distanza tra i capi fa la differenza. Se una camicia resta schiacciata contro un asciugamano, per esempio, l’umidità se ne va più lentamente. Panasonic consiglia di favorire il movimento dell’aria tra i tessuti. Un piccolo ventilatore o un circolatore d’aria, anche non potente, può aiutare a spostare lo strato di aria umida che si forma attorno ai panni e a sostituirlo con aria più asciutta. In concreto: porta socchiusa, stendino rivolto verso lo split, ventilatore basso acceso per qualche ora.

Quando il meteo lo consente, resta utile aprire le finestre per brevi ricambi d’aria. Bastano pochi minuti, più volte al giorno, per far uscire il vapore accumulato. Se fuori piove o fa molto freddo, tenere aperto a lungo può essere scomodo. Ma una stanza chiusa per ore con il bucato bagnato rischia di trasformarsi in una piccola camera umida.

I limiti in inverno: quando servono pompa di calore, ricambio d’aria o deumidificatore

La modalità Dry non è sempre la soluzione migliore in inverno. In molti climatizzatori, infatti, la deumidificazione porta anche a un parziale raffreddamento dell’aria. Se la stanza è già fredda, l’apparecchio può lavorare meno o fermarsi, togliendo poca umidità e rendendo l’ambiente meno confortevole. In questi casi può avere più senso usare la pompa di calore per mantenere una temperatura gradevole, aggiungendo ricambi d’aria brevi e movimento d’aria tra i capi.

Chi stende spesso in casa, soprattutto in appartamenti piccoli o poco ventilati, può prendere in considerazione un deumidificatore indipendente. È pensato proprio per estrarre acqua dall’aria e raccoglierla in una vaschetta, oppure scaricarla in continuo, senza dipendere dal ciclo del climatizzatore. La scelta dipende dall’impianto, dalla temperatura della stanza e da quanto spesso si asciuga il bucato dentro casa.

Il principio, comunque, non cambia: l’acqua contenuta nei vestiti non sparisce. O esce con il ricambio d’aria, o viene raccolta da un sistema di deumidificazione. Usare bene il climatizzatore, quando c’è la funzione Dry, può ridurre i tempi di asciugatura e rendere l’ambiente più salubre. Ma serve buon senso, non solo un tasto premuto sul telecomando.