Non serve più Netflix: su Instagram puoi vedere serie TV e contenuti lunghissimi completamente gratis

Le ultime sperimentazioni indicano una direzione sempre più chiara: contenuti lunghi, strutturati e sempre più simili a quelli delle piattaforme di streaming tradizionali.

L’obiettivo non è più soltanto competere con TikTok o YouTube, ma entrare direttamente nel territorio dei servizi on-demand come Netflix, proponendo un’esperienza di visione più completa e continua.

Instagram diventa una piattaforma per serie e contenuti lunghi

Tra le novità in fase di sviluppo emerge la possibilità di fruire di video estesi e contenuti seriali organizzati in episodi. I creator potranno quindi pubblicare vere e proprie serie strutturate, trasformando la piattaforma in un ambiente sempre più vicino a un servizio di streaming.

Accanto a questo, si stanno testando anche formati live più evoluti, pensati per essere seguiti in tempo reale e con un livello di coinvolgimento più alto, anche su schermi diversi da quello dello smartphone.

Un passaggio fondamentale riguarda la visione su televisione. Instagram sta introducendo strumenti per trasmettere facilmente i contenuti dal telefono allo schermo TV, rendendo Reels e video salvati fruibili come un vero catalogo di intrattenimento domestico.

Questa evoluzione segna un cambio importante: la piattaforma non è più solo mobile, ma punta a diventare un’esperienza multi-dispositivo, simile ai servizi di streaming tradizionali.

Per migliorare la fruizione, è in arrivo una sezione dedicata ai video in formato orizzontale, più adatti alla visione su televisori e schermi grandi.

Parallelamente vengono introdotti sistemi più avanzati per seguire contenuti e creator in modo strutturato, con una navigazione più simile a quella delle piattaforme video professionali.

Serie, canali e contenuti personalizzati

Una delle innovazioni più rilevanti è la creazione di serie video organizzate in episodi, che permettono una narrazione continua e più coinvolgente.

In parallelo, si stanno sviluppando canali personalizzati basati sugli interessi degli utenti, con contenuti suggeriti in modo sempre più preciso e mirato, migliorando la scoperta dei video.

Il quadro complessivo mostra una trasformazione profonda: Instagram sta diventando un ibrido tra social network e piattaforma di streaming, dove intrattenimento, serialità e interazione convivono nello stesso ambiente digitale.

Se questa evoluzione verrà completata, il modo di fruire i contenuti online potrebbe cambiare radicalmente, avvicinando sempre di più i social alle logiche delle piattaforme video professionali.