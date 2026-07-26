Non serve spendere centinaia di euro, questi smartwatch sotto i 50 euro sono TOP di gamma e hanno tutto

A luglio 2026 non serve mettere sul piatto centinaia di euro per portarsi a casa uno smartwatch sotto i 50 euro capace di fare il suo lavoro.

In questa fascia ci sono modelli Xiaomi, Redmi, Huawei, Samsung, Motorola e Blackview pensati per sport, notifiche, sonno e uso quotidiano. Non sono prodotti premium, certo. Ma per vedere una chiamata, seguire una corsa al parco, leggere un messaggio al volo o farsi un’idea di come si è dormito, spesso bastano eccome.

Smart band o smartwatch: cosa cambia davvero sotto i 50 euro

La prima scelta, sotto i 50 euro, è semplice solo in apparenza: smart band o smartwatch vero e proprio? Le band, come Xiaomi Smart Band 10, Huawei Band 11 e Samsung Galaxy Fit3, puntano tutto su leggerezza, comodità e controllo continuo. Si tengono al polso anche di notte senza troppo fastidio, pesano poco e consumano meno batteria. La Huawei Band 11, per esempio, nella versione con cassa in lega di alluminio pesa circa 17 grammi e resta sotto i 9 millimetri di spessore: un dettaglio che si sente, soprattutto quando si dorme.

Gli orologi più grandi, come Redmi Watch 5 Lite, Moto Watch Fit e Blackview W50 Pro, mettono invece sul tavolo schermi più ampi, comandi più facili da leggere e, in alcuni casi, funzioni più vicine a quelle di uno smartwatch completo. “Dipende da cosa ci si fa davvero”, ha spiegato un addetto vendita di un negozio di elettronica a Milano: “chi corre guarda il GPS, chi lavora tutto il giorno guarda notifiche e chiamate”. In breve: la band è discreta, lo smartwatch si vede di più.

GPS, chiamate Bluetooth e batteria: cosa guardare prima di comprare

Prima di scegliere uno smartwatch economico, meglio non farsi abbagliare dal numero di modalità sportive. Contano di più le funzioni che si usano ogni giorno. Il GPS integrato, o GNSS, serve a chi corre, cammina o va in bici senza voler portare sempre dietro lo smartphone: il Redmi Watch 5 Lite supporta cinque sistemi satellitari, mentre Moto Watch Fit ha il GPS integrato e registra distanza e percorso anche senza telefono collegato.

Le chiamate Bluetooth, invece, richiedono microfono e altoparlante: non basta che l’orologio mostri chi sta chiamando. Il Redmi e il Blackview W50 Pro permettono di parlare direttamente dal polso, una comodità in auto, in cucina o durante una pausa veloce. Poi c’è la batteria, e qui vale la pena leggere bene le promesse dei produttori: 21 giorni per Xiaomi Smart Band 10, 18 giorni per Redmi Watch 5 Lite, 16 giorni per Moto Watch Fit e fino a 30 giorni per Blackview W50 Pro.

Nella vita reale, però, luminosità alta, Always-On Display, controllo continuo dei parametri e GPS acceso accorciano i tempi. Capitolo salute: frequenza cardiaca, SpO₂, stress e sonno aiutano a seguire l’andamento personale, ma non sostituiscono visite, controlli medici o diagnosi.

I modelli da tenere d’occhio a luglio 2026 per sport, sonno e notifiche

Tra le proposte più interessanti di luglio 2026, Xiaomi Smart Band 10 resta una scelta concreta per chi vuole spendere poco senza rinunciare a un display AMOLED da 1,72 pollici, luminosità fino a 1.500 nit, oltre 150 modalità sportive e un corpo leggero. Redmi Watch 5 Lite, con schermo AMOLED da 1,96 pollici, chiamate Bluetooth e GNSS integrato, è più adatto a chi preferisce un orologio grande ma vuole restare nella fascia economica.

Huawei Band 11 parla soprattutto a chi tiene al monitoraggio del sonno, con analisi delle fasi del riposo, frequenza cardiaca, SpO₂ e variabilità notturna. Samsung Galaxy Fit3 dà il meglio con telefoni Galaxy: gestisce musica, fotocamera, notifiche e include anche il rilevamento delle cadute con avviso ai contatti di emergenza. Per chi cerca uno schermo più largo c’è Moto Watch Fit, con pannello OLED da 1,9 pollici, Gorilla Glass 3, GPS e ricarica rapida: secondo Motorola, cinque minuti bastano per una giornata d’uso.

Più spartano, ma pratico, il Blackview W50 Pro: torcia LED, bussola, chiamate Bluetooth e batteria da 960 mAh lo rendono adatto a escursioni leggere e giornate fuori casa, con i limiti indicati dal produttore sull’uso in acqua.