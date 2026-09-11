Non serve spendere un capitale, sono questi i migliori smartphone sotto i 300 euro che vale la pena comprare

Comprare uno smartphone valido sotto i 300 euro oggi è molto più semplice, ma tra schede tecniche simili le differenze importanti emergono solo nell’uso quotidiano.

Display AMOLED, batterie capienti, 5G e fotocamere stabilizzate sono ormai caratteristiche presenti anche in una fascia di prezzo che fino a poco tempo fa imponeva rinunce evidenti. Per scegliere bene conviene quindi guardare oltre i numeri pubblicizzati e capire quali modelli sacrificano meno proprio negli aspetti che contano davvero.

Display, autonomia e prestazioni: i compromessi che contano davvero

Il primo punto da guardare resta il display, perché è lì che passa quasi tutto: messaggi, video, social, mappe, lettura. Sotto i 300 euro oggi si trovano schermi AMOLED o pOLED da circa 6,7 pollici, spesso con refresh rate a 120 Hz, più che adatti all’uso quotidiano. POCO X7 Pro e REDMI Note 15 Pro 5G puntano anche su risoluzioni più alte, mentre il Samsung Galaxy A56 5G lavora bene su luminosità, colori e leggibilità.

Poi c’è la batteria, e qui le differenze si sentono. Honor Magic7 Lite, con 6.600 mAh, resta uno dei più interessanti per chi vuole arrivare anche a due giorni senza cercare una presa. Il POCO X7 Pro risponde con 6.000 mAh e ricarica rapida da 90 W, mentre Motorola Edge 60 Fusion 5G mette insieme 5.200 mAh e ricarica da 68 W.

Quanto alla potenza, il Dimensity 8400-Ultra del POCO è il più indicato per chi gioca o usa app pesanti. Per messaggi, streaming, navigatore e app bancarie, però, chip come Snapdragon 6 Gen 1, Dimensity 7300 o Exynos 1580 bastano senza problemi, soprattutto con 8 GB di RAM e, meglio ancora, 256 GB di memoria interna.

Fotocamere, aggiornamenti e resistenza: dove si nascondono le differenze

Sulle fotocamere conviene non farsi abbagliare dai numeri. Un sensore da 200 MP, come quello indicato per REDMI Note 15 Pro 5G, non basta da solo a fare foto migliori. Contano la stabilizzazione, il lavoro del software, la grandezza del sensore e la qualità delle lenti secondarie.

Per questo la stabilizzazione ottica OIS sulla fotocamera principale è uno dei dettagli da cercare, soprattutto per gli scatti di sera o per i video girati camminando. realme 14 Pro 5G, con sensore Sony da 50 MP con OIS, è tra i modelli da tenere d’occhio per chi guarda molto alla resa fotografica. OPPO Reno13 F 5G punta invece su versatilità, selfie da 32 MP, funzioni AI e batteria da 5.800 mAh.

C’è poi il capitolo aggiornamenti software, spesso ignorato al momento dell’acquisto: Samsung dichiara per Galaxy A56 5G fino a sei anni di aggiornamenti, un vantaggio concreto per chi non cambia telefono ogni anno. Anche la resistenza conta più di quanto sembri. Le sigle IP67, IP68 o IP69 non sono dettagli da scheda tecnica: indicano protezioni utili contro polvere, pioggia e piccoli incidenti di tutti i giorni. Senza miracoli, però: acqua salata, cadute e usura restano problemi veri.

I modelli da valutare in base all’uso: batteria, gaming, foto o longevità

Il telefono giusto non è sempre quello più potente, ma quello che sacrifica meno ciò che serve davvero. Chi sta molte ore fuori casa dovrebbe guardare a Honor Magic7 Lite, forte su autonomia e robustezza, oppure a REDMI Note 15 Pro 5G, che unisce batteria molto capiente, display grande e fotocamera principale ad alta risoluzione.

Chi cerca il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni trova nel POCO X7 Pro una scelta difficile da ignorare, soprattutto quando scende intorno ai 249 euro nelle offerte ufficiali: tanta potenza, schermo AMOLED 1.5K, ricarica rapida e certificazione IP68. Per chi vuole un telefono più affidabile nel tempo, con supporto lungo e un’interfaccia conosciuta, il Galaxy A56 5G resta una scelta prudente.

Motorola Edge 60 Fusion 5G, spesso visto sotto i 280 euro, parla invece a chi preferisce un Android più pulito, buona resistenza e ricarica veloce. Il consiglio, alla fine, è molto semplice: prima si decide cosa non si vuole perdere — batteria, foto, aggiornamenti, gaming o resistenza — poi si sceglie il modello che rinuncia meno proprio su quel punto.