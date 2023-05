Non si era mai visto uno SCONTO così: oggi Lenovo Tab M10 Plus CROLLA di prezzo

Se anche tu stavi cercando un tablet da urlo, ad un prezzaccio davvero minuscolo, oggi è il momento che aspettavi da tempo. Potrai avere il Lenovo Tab M10 Plus a davvero pochissimo, te lo porti a casa a soli 179€, invece di 249€. Corri subito su Amazon, prima che sia tardi.

Un mini prezzo, che mandato in tilt il server di Amazon in queste ore. Oggi, trovi questo tablet con un mega sconto del 28%. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi. Aggiungilo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente.

Lenovo Tab M10 Plu, Display 10.3″ Full HD, 4G LTE, RAM 4GB, memoria 64GB

Un tablet da urlo, che ti farà davvero impazzire proprio con questo mega sconto del 28%. Dal colore storm grey, perfetto per ogni tipo di occassione ed esigenza.

Questo modello di Lenovo, dotato di un chassis interamente in metallo ed è anche super liscio. Invece, per quanto riguarda il rapporto superficie/display è quasi del 90%. Un design elevato che tutti in famiglia vorranno utilizzare, in ogni momento. Dotato di un processore MediaTek Helio P22T per poter sfruttare al meglio il tablet.

Dotato di un ampio storage di 64 GB eMCP4x espandibile tramite MicroSD card fino a 256 GB, FAT32; fino ad 1 TB, exFAT. Composto da una RAM di 4 GB fino a 256 GB, per non avere mai rallentamenti. Dotato anche di ben due altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos.

Un prezzo davvero minuscolo, che ti farà rimanere a bocca aperta. Se vuoi trovarlo ancora disponibile e ancora mega scontato, corri adesso su Amazon per approfittare del mega sconto del 28%. Ne restano pochissimi pezzi disponibili ancora.

