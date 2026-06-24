Non solo cookie: esiste un’altra categoria (invisibile) che registra i tuoi dati dello smartphone

Eppure esiste una forma di monitoraggio molto meno evidente ma potenzialmente più pervasiva: il fingerprinting del dispositivo.

Si tratta di tecniche che non usano identificativi diretti come email o ID pubblicitari, ma sfruttano una combinazione di segnali tecnici generati dallo smartphone durante il normale utilizzo. Parametri come configurazioni di sistema, caratteristiche hardware, lingua e versione del sistema operativo possono essere letti e combinati per creare un profilo unico e persistente.

Come nasce un profilo invisibile

A differenza dei sistemi basati su consenso o login, questo metodo utilizza dati accessibili dalle interfacce del sistema operativo. Singolarmente queste informazioni non identificano nessuno, ma insieme costruiscono una vera impronta digitale del dispositivo.

Anche in presenza di restrizioni sempre più severe introdotte dalle piattaforme mobili, il fenomeno resta difficile da eliminare. Apple, ad esempio, ha limitato l’accesso a identificatori persistenti e rafforzato il controllo sul tracciamento pubblicitario. Tuttavia, il fingerprinting continua a funzionare perché si basa su elementi legittimi e non su vulnerabilità.

Per rendere comprensibile questo processo è stato sviluppato Loupe, un progetto open source che analizza i dati esposti dalle API di iOS e li mostra in modo trasparente all’utente.

L’obiettivo è educativo: rendere visibili le informazioni che un’app può leggere e capire come contribuiscono alla costruzione di un’identità tecnica del dispositivo.

Le informazioni vengono suddivise in categorie:

segnali accessibili senza autorizzazioni,

dati disponibili solo con permesso,

funzioni avanzate legate alla persistenza e al comportamento del sistema.

Anche elementi apparentemente innocui — come batteria, fuso orario o lingua — possono diventare parte di un mosaico identificativo.

Open source e trasparenza

Il progetto è stato pubblicato su GitHub con licenza aperta, permettendo analisi e verifiche indipendenti. L’idea centrale è mostrare ciò che il sistema già espone, senza inviare dati verso l’esterno o server remoti.

Il lavoro del team Mysk si inserisce in un contesto più ampio di ricerca sulla privacy digitale e sulla comprensione dei dati raccolti dai dispositivi mobili.

Il punto chiave è che la protezione dagli strumenti pubblicitari tradizionali non elimina completamente il problema. Il fingerprinting sfrutta la combinazione di decine di segnali tecnici per creare profili stabili nel tempo.