Non solo cv online: scopri i trucchi di LinkedIn con questo corso

LinkedIn è uno dei siti web più noti dai professionisti. Spesso, però, siamo abituati a considerarlo come una sorta di curriculum online, in cui illustrare competenze, capacità ed esperienze acquisite in ambito lavorativo. In realtà, LinkedIn è uno strumento molto più funzionale di così e offre più di quello che crediamo e utilizziamo tutti i giorni.

Sei curioso di sapere di cosa si tratta? La digital specialist Heidi Iuliano ne ha parlato nel suo interessante corso a tema, ospitato sulla piattaforma Udemy. Suddiviso in 22 lezioni dalla durata complessiva di poco più di due ore, il corso ti aiuterà a comprendere meglio una serie di funzionalità e trucchi che probabilmente non hai mai utilizzato navigando su LinkedIn.

Qualche esempio? L’insegnante ti illustrerà come analizzare e utilizzare il motore di ricerca di LinkedIn sia per lavoro che per la costruzione del tuo network personale, oppure a sfruttare le regole del social recruiting per farsi trovare da potenziali clienti o datori di lavoro. Insomma: le opportunità messe a disposizione da LinkedIn sono tantissime e alla fine di questo corso sarai davvero in grado di utilizzare la piattaforma come un vero esperto.

Le lezioni sono, inoltre, costantemente aggiornate per rimanere al passo delle novità più recenti introdotte dal team di LinkedIn. Per prendere parte al corso non sono necessari requisiti particolari, anzi: chiunque può fare tesoro e uso degli insegnamenti, anche chi ha poca esperienza con la piattaforma oppure non ha mai aperto un profilo proprio ma vorrebbe farlo.

“LinkedIn: come funziona e come sfruttarlo al meglio” di Heidi Iuliano è in offerta al prezzo speciale di 16,99 euro anziché 49,99 euro. Si tratta di un’offerta a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.