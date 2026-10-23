Non solo "monete rare" le vecchie lire e gli oggetti che oggi hanno un valore superiore al passato

Il mercato dell’usato specializzato, infatti, non premia soltanto la numismatica. A volte il valore si nasconde in un cellulare storico, in un vinile, in una scheda telefonica, in un mazzo di carte Pokémon o in un dispositivo conservato bene e dimenticato in soffitta.

La caccia alla 500 lire d’argento o alla banconota giusta resta affascinante, certo. Ma sempre più spesso la sorpresa arriva da una scatola messa via: un telefono con il suo caricabatterie, un disco mai aperto, una console riposta dopo l’adolescenza.

Nel mercato della tecnologia vintage, a fare la differenza è quasi sempre lo stato di conservazione. Scatola, manuali, accessori originali e funzionamento possono cambiare parecchio il prezzo dello stesso oggetto. Il caso più citato resta l’iPhone 2G, il primo modello Apple del 2007: usato può valere intorno ai 150 euro, mentre gli esemplari sigillati hanno superato i 2.000 euro.

In aste molto rare si è arrivati a cifre ben più alte, come il record da circa 170 mila euro registrato negli Stati Uniti nel 2023. Ma sono eccezioni. Molto più facile, in una casa italiana, imbattersi in un vecchio Nokia 3310: senza scatola vale poco, spesso una ventina di euro, ma con confezione e accessori può interessare i collezionisti. Il Nokia 8110, il modello “a banana” reso famoso anche dal cinema, può arrivare a circa 3.000 euro se sigillato; usato, invece, resta su cifre molto più basse.

Il Nokia 8800 viaggia di solito tra 120 e 200 euro, con punte superiori per pezzi in ottime condizioni. Più rari, e quindi più ricercati, sono il Motorola DynaTAC 8000x, il celebre “mattone” degli anni Ottanta, che può raggiungere diverse migliaia di euro se funzionante e completo, e i Communicator di Nokia, come il Nokia 9000 o l’E90.

In soffitta vale la pena cercare anche il primo Walkman Sony, alcuni modelli di iPod del 2001 e console come NES, Super Nintendo o Sega Master System. Se funzionano, sono pulite e hanno l’imballo originale, possono arrivare a qualche centinaio di euro. Senza scatola, molto meno. È lì, tra “ce l’ho ancora” e “ce l’ho completo”, che spesso si decide il prezzo.

Vinili, CD e VHS: musica e film che possono diventare pezzi da collezione

Tra gli oggetti più cercati restano i vinili da collezione, ma sono anche quelli su cui nascono più equivoci. Una prima stampa del White Album dei Beatles del 1968, in condizioni eccellenti e con una numerazione rilevante, può raggiungere cifre molto alte. Una copia comune dello stesso disco, invece, vale molto meno.

Una scatola di ricordi con tecnologia e collezionabili vintage, esempio di oggetti dimenticati che possono avere valore.

Lo stesso vale per alcuni album di David Bowie, per prime stampe italiane particolarmente richieste e per dischi legati ad artisti come Vasco Rossi, quando l’edizione è davvero rara e verificabile. Conta tutto: etichetta, numero di catalogo, anno, Paese di stampa, copertina, graffi. Un negoziante romano specializzato in usato musicale lo ripete spesso ai clienti: “Il nome famoso non basta, bisogna vedere quale copia avete in mano”. Anche i CD rari possono avere mercato, soprattutto se sono prime stampe, copie promozionali, edizioni ritirate o versioni sigillate.

Si può andare da qualche decina a diverse centinaia di euro, con casi più alti quando la tiratura è molto bassa. Serve invece più prudenza con le VHS Disney e con le videocassette in generale: molte valgono 5 o 6 euro, non migliaia. Salgono soltanto alcune edizioni precise, sigillate, mai ristampate in DVD o con marchi particolari, come le prime uscite “A Walt Disney Classic”. Gli annunci online da decine di migliaia di euro, spesso rilanciati sui social, sono quasi sempre prezzi richiesti, non vendite concluse. E per capire il valore reale, la differenza è fondamentale.

Schede telefoniche, Pokémon e Swatch: le piccole collezioni da non liquidare troppo in fretta

Tra gli oggetti più sottovalutati ci sono le schede telefoniche, finite per anni nei portafogli, nei cassetti della cucina o dentro vecchi album di plastica. Alcune prime emissioni Sida tra il 1977 e il 1981, oppure determinate Urmet bianche e rosse, possono raggiungere valutazioni alte, anche nell’ordine di migliaia di euro. Ma sono casi selezionati, non la regola.

Le schede gialle e azzurre degli anni Settanta e Ottanta, se nuove e ben conservate, possono interessare il mercato. Lo stesso vale per serie complete, come alcune dedicate alle Pagine Gialle, o per schede con calciatori molto popolari. Tagliando presente, tiratura bassa e niente pieghe: sono dettagli che pesano. Discorso simile per le carte Pokémon. La Charizard prima edizione del Base Set è la più citata e può arrivare a quotazioni alte, soprattutto se certificata da società di grading come PSA con voti elevati.

Ma le carte rovinate, piegate o comuni valgono spesso pochi euro. Anche qui, attenzione alle inserzioni fuori mercato: un prezzo su eBay non è una vendita. Nel mondo degli orologi Swatch, invece, il mercato premia i modelli in tiratura limitata degli anni Ottanta, come il Kiki Picasso, e alcune collaborazioni artistiche, comprese quelle legate a Keith Haring. La condizione, però, conta moltissimo: orologio mai indossato, scatola, garanzia, cinturino integro. Un graffio o una plastica ingiallita possono far cambiare la valutazione in un attimo.

Come capire il valore reale e vendere senza farsi ingannare dai prezzi gonfiati

Prima di mettere in vendita un oggetto trovato in casa, la regola più semplice è anche quella che molti dimenticano: guardare le vendite concluse, non gli annunci ancora online. Su piattaforme come eBay si possono filtrare i risultati per oggetti venduti e capire così quanto qualcuno ha davvero pagato.

Meglio confrontare almeno tre fonti: aste specializzate, marketplace e pareri di negozianti o collezionisti. Le foto devono essere chiare, con dettagli su modello, numero di serie, difetti, confezione e accessori. Meglio evitare pulizie, lucidature o restauri improvvisati: su vinili, poster, schede telefoniche, orologi e dispositivi elettronici, un intervento sbagliato può abbassare il valore invece di aumentarlo.

Per pezzi potenzialmente importanti conviene rivolgersi a una casa d’aste o a un perito del settore; per oggetti di fascia media possono bastare marketplace come Subito, gruppi di collezionisti o negozi specializzati. Il consiglio, alla fine, è semplice: quasi tutto ciò che si trova in un cassetto varrà poco. Qualcosa, però, può sorprendere. E prima di buttare una scatola di ricordi — un walkman, una vecchia console, un mazzo di carte Pokémon, un album di schede telefoniche — conviene fermarsi, controllare e capire. Anche solo per non svendere a dieci euro ciò che, nelle mani giuste, potrebbe valerne cento o mille.