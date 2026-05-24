Non solo smartphone, ora anche gli SMS vengono venduti all'asta: prezzi record da 140.000 euro

Il messaggio, composto da quindici caratteri con il testo “Merry Christmas”, è stato venduto sotto forma di Non-Fungible Token (NFT), trasformando un frammento di comunicazione digitale in un bene collezionabile unico. Neil Papworth, allora ventiduenne ingegnere di Vodafone, lo inviò da un computer al dirigente Richard Jarvis, che lo ricevette su un dispositivo Orbitel 901.

L’aggiudicazione è avvenuta per un valore netto di 107.000 euro, che, sommati alle commissioni di vendita, hanno portato il costo complessivo per l’acquirente a 132.680 euro. Sebbene la stima preliminare indicata dal banditore Maximilian Aguttes si attestasse intorno alle 170.000 sterline, il prezzo finale ha comunque sancito un precedente significativo per il mercato dei cimeli digitali. Il pagamento è stato effettuato esclusivamente tramite criptovaluta, confermando l’integrazione di questa tipologia di asset nelle transazioni d’arte contemporanea.

SMS venduto all’asta: la cifra record

Il compratore ha acquisito un file digitale contenente il contenuto del messaggio, il numero di telefono del mittente e i diritti esclusivi sul documento, pur trattandosi tecnicamente di una replica virtuale. Vodafone ha dichiarato che l’intero ricavato è stato devoluto all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Un dettaglio di contesto riguarda la natura dell’infrastruttura di ricezione: il telefono Orbitel 901 pesava circa 2 chilogrammi, un ingombro che contrasta con l’immaterialità dell’NFT oggi associato alla ricezione di quel primo segnale. Risulta contro-intuitivo osservare come, mentre il servizio SMS sia da anni considerato in declino a favore di piattaforme di messaggistica istantanea basate su dati, la stringa originale di caratteri sia riuscita a mantenere un valore residuo legato alla sua storicità tecnologica.

L’asta ha attratto profili di investitori atipici per il mercato antiquario tradizionale: tra i partecipanti erano presenti giovani operatori del settore digitale interessati a speculare sulla rivalutazione futura del bene nel mercato secondario. Resta da verificare se questa operazione resterà un caso isolato o se diverrà il modello per la valorizzazione di altri momenti fondanti della rivoluzione informatica, come la prima email inviata o la prima pagina web messa online.

La valutazione elevata di un oggetto puramente immateriale si spiega attraverso il paradigma della rarità digitale certificata. Poiché la tecnologia blockchain garantisce l’unicità e la proprietà non replicabile di un file, l’SMS smette di essere un dato riproducibile all’infinito per diventare un “pezzo unico” del patrimonio tecnologico globale.

Il mercato non sta acquistando il valore intrinseco del testo o la sua funzionalità, bensì il possesso di un simbolo fondativo: proprio come il manoscritto originale di un autore o il primo prototipo di un’invenzione, l’SMS del 1992 funge da totem per un’era, quella della comunicazione istantanea globale, che ha ridefinito le strutture sociali moderne. La transazione trasforma un evento tecnico in un bene di status, dove il prezzo è dettato dalla capacità dell’oggetto di cristallizzare un momento specifico nel tempo, rendendolo accessibile e scambiabile nel registro digitale della storia contemporanea.