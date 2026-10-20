Non ti serve il nuovo iPhone, con questo gadget di IKEA da 60 centesimi puoi rivoluzionare il tuo smartphone

Ikea rilancia nell’autunno 2026 un piccolo gadget da viaggio da 60 centesimi. Si chiama YUPPIENALLE ed è pensato per chi usa lo smartphone fuori casa e vuole appoggiarlo al volo durante video, mappe o chiamate.
Ikea rilancia nell’autunno 2026 un piccolo gadget da viaggio da 60 centesimi. Si chiama YUPPIENALLE ed è pensato per chi usa lo smartphone fuori casa e vuole appoggiarlo al volo durante video, mappe o chiamate.
Valentina Giungati
Pubblicato il 20 ott 2026
Non ti serve il nuovo iPhone, con questo gadget di IKEA da 60 centesimi puoi rivoluzionare il tuo smartphone

Un supporto pieghevole, venduto nei negozi e online dal gruppo svedese, che fa anche da portachiavi. Piccolo, leggero, da tenere in tasca.

Si chiama YUPPIENALLE ed è uno di quei prodotti Ikea che rischiano di passare inosservati tra scaffali e piccoli accessori. Poi però finisce nel carrello, soprattutto per il prezzo: 0,60 euro, come indicato nello store del marchio. Il suo compito è semplice: tenere in piedi il telefono quando serve, senza doverlo appoggiare a una tazza, a un libro o al bordo traballante di un tavolino in stazione.

A distinguerlo da molti altri supporti per smartphone è l’anello integrato. Una volta chiuso, infatti, diventa un portachiavi da agganciare alle chiavi di casa, a quelle dell’auto o allo zaino. È grigio, piccolo, senza fronzoli. Uno di quegli oggetti “da avere sempre dietro”, soprattutto per chi viaggia spesso con telefono, auricolari e biglietto digitale nello stesso taschino.

In verticale o in orizzontale: telefono fermo per video, mappe e chiamate

Il supporto Ikea ha due alloggiamenti, così lo smartphone può essere sistemato sia in verticale sia in orizzontale. Non è un dettaglio solo estetico. In verticale si leggono meglio una ricetta, una chat o una pagina con le indicazioni stradali. In orizzontale, invece, diventano più comodi i video, le serie in streaming o una riunione da seguire al volo.

Smartphone in verticale su supporto pieghevole grigio con portachiavi e chiavi, su tavolo con bicchiere da asporto
Uno smartphone appoggiato su un piccolo supporto pieghevole con portachiavi, pensato per l’uso in viaggio e durante i tragitti.

Chi usa il telefono in viaggio conosce bene la scena: treno regionale delle 7.42, caffè sul tavolino, zaino tra le ginocchia e cellulare che scivola appena arriva una curva. In momenti così, un accessorio come YUPPIENALLE può bastare a liberare le mani, senza diventare l’ennesimo oggetto ingombrante da infilare in borsa.

Ikea indica il prodotto come compatibile con la maggior parte degli iPhone e degli smartphone Android in circolazione. Non è, va detto, una base regolabile né un supporto pensato per riprese o call molto lunghe. È piuttosto una soluzione rapida, da tutti i giorni, per appoggiare il telefono e andare avanti. Anche solo per dieci minuti.

Piccolo e resistente: perché parla a pendolari e viaggiatori

Secondo la descrizione del prodotto, YUPPIENALLE è realizzato in plastica poliammidica rinforzata, con una parte di materiale riciclato, e gomma sintetica. La scelta segue una linea tipica di molti accessori Ikea: costo basso, peso ridotto e una struttura abbastanza solida per l’uso quotidiano.

Da chiuso, il supporto pieghevole occupa pochissimo spazio. Può restare nel portafogli, in una tasca laterale dello zaino o direttamente appeso al mazzo di chiavi. Così non bisogna ricordarsi ogni volta di portarlo con sé. È qui che il prodotto trova il suo senso: non sostituisce una custodia con stand integrato, ma offre una piccola alternativa quando serve.

Per pendolari e viaggiatori, il punto è proprio la rapidità d’uso. Sul Frecciarossa, nella sala d’attesa di un aeroporto, in una camera d’albergo o sul piano di una cucina presa in affitto, il telefono resta più stabile e lo schermo si vede meglio. Niente di complicato. Ma spesso sono proprio questi dettagli, piccoli e concreti, a rendere meno scomoda una giornata fuori casa.

Sessanta centesimi contro i supporti online: la mossa di Ikea

Il prezzo, 60 centesimi, è il primo elemento che distingue YUPPIENALLE da molti supporti per smartphone venduti online. Su piattaforme come Amazon si trovano prodotti simili, spesso con forme diverse o qualche funzione in più, ma non sempre includono il portachiavi e spesso costano più della proposta Ikea.

Il confronto, naturalmente, dipende dall’uso che se ne vuole fare. Chi cerca un supporto regolabile, con inclinazione precisa o base più larga, può puntare su accessori più completi. Chi invece vuole un oggetto economico, leggero e sempre a portata di mano trova nel gadget Ikea una risposta essenziale, quasi da acquisto d’impulso alla cassa.

Il design è firmato da Johan Frössén, nome già legato ad altri prodotti del catalogo del gruppo svedese. Linee pulite, funzione chiara al primo sguardo, prezzo basso: la formula è quella classica di Ikea. E per molti utenti di smartphone, soprattutto in viaggio, potrebbe bastare proprio questo piccolo pezzo di plastica grigia per rendere più comodo un gesto ripetuto ogni giorno.

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