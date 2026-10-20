Non ti serve il nuovo iPhone, con questo gadget di IKEA da 60 centesimi puoi rivoluzionare il tuo smartphone

Un supporto pieghevole, venduto nei negozi e online dal gruppo svedese, che fa anche da portachiavi. Piccolo, leggero, da tenere in tasca.

Si chiama YUPPIENALLE ed è uno di quei prodotti Ikea che rischiano di passare inosservati tra scaffali e piccoli accessori. Poi però finisce nel carrello, soprattutto per il prezzo: 0,60 euro, come indicato nello store del marchio. Il suo compito è semplice: tenere in piedi il telefono quando serve, senza doverlo appoggiare a una tazza, a un libro o al bordo traballante di un tavolino in stazione.

A distinguerlo da molti altri supporti per smartphone è l’anello integrato. Una volta chiuso, infatti, diventa un portachiavi da agganciare alle chiavi di casa, a quelle dell’auto o allo zaino. È grigio, piccolo, senza fronzoli. Uno di quegli oggetti “da avere sempre dietro”, soprattutto per chi viaggia spesso con telefono, auricolari e biglietto digitale nello stesso taschino.

In verticale o in orizzontale: telefono fermo per video, mappe e chiamate

Il supporto Ikea ha due alloggiamenti, così lo smartphone può essere sistemato sia in verticale sia in orizzontale. Non è un dettaglio solo estetico. In verticale si leggono meglio una ricetta, una chat o una pagina con le indicazioni stradali. In orizzontale, invece, diventano più comodi i video, le serie in streaming o una riunione da seguire al volo.

Uno smartphone appoggiato su un piccolo supporto pieghevole con portachiavi, pensato per l’uso in viaggio e durante i tragitti.

Chi usa il telefono in viaggio conosce bene la scena: treno regionale delle 7.42, caffè sul tavolino, zaino tra le ginocchia e cellulare che scivola appena arriva una curva. In momenti così, un accessorio come YUPPIENALLE può bastare a liberare le mani, senza diventare l’ennesimo oggetto ingombrante da infilare in borsa.

Ikea indica il prodotto come compatibile con la maggior parte degli iPhone e degli smartphone Android in circolazione. Non è, va detto, una base regolabile né un supporto pensato per riprese o call molto lunghe. È piuttosto una soluzione rapida, da tutti i giorni, per appoggiare il telefono e andare avanti. Anche solo per dieci minuti.

Piccolo e resistente: perché parla a pendolari e viaggiatori

Secondo la descrizione del prodotto, YUPPIENALLE è realizzato in plastica poliammidica rinforzata, con una parte di materiale riciclato, e gomma sintetica. La scelta segue una linea tipica di molti accessori Ikea: costo basso, peso ridotto e una struttura abbastanza solida per l’uso quotidiano.

Da chiuso, il supporto pieghevole occupa pochissimo spazio. Può restare nel portafogli, in una tasca laterale dello zaino o direttamente appeso al mazzo di chiavi. Così non bisogna ricordarsi ogni volta di portarlo con sé. È qui che il prodotto trova il suo senso: non sostituisce una custodia con stand integrato, ma offre una piccola alternativa quando serve.

Per pendolari e viaggiatori, il punto è proprio la rapidità d’uso. Sul Frecciarossa, nella sala d’attesa di un aeroporto, in una camera d’albergo o sul piano di una cucina presa in affitto, il telefono resta più stabile e lo schermo si vede meglio. Niente di complicato. Ma spesso sono proprio questi dettagli, piccoli e concreti, a rendere meno scomoda una giornata fuori casa.

Sessanta centesimi contro i supporti online: la mossa di Ikea

Il prezzo, 60 centesimi, è il primo elemento che distingue YUPPIENALLE da molti supporti per smartphone venduti online. Su piattaforme come Amazon si trovano prodotti simili, spesso con forme diverse o qualche funzione in più, ma non sempre includono il portachiavi e spesso costano più della proposta Ikea.

Il confronto, naturalmente, dipende dall’uso che se ne vuole fare. Chi cerca un supporto regolabile, con inclinazione precisa o base più larga, può puntare su accessori più completi. Chi invece vuole un oggetto economico, leggero e sempre a portata di mano trova nel gadget Ikea una risposta essenziale, quasi da acquisto d’impulso alla cassa.

Il design è firmato da Johan Frössén, nome già legato ad altri prodotti del catalogo del gruppo svedese. Linee pulite, funzione chiara al primo sguardo, prezzo basso: la formula è quella classica di Ikea. E per molti utenti di smartphone, soprattutto in viaggio, potrebbe bastare proprio questo piccolo pezzo di plastica grigia per rendere più comodo un gesto ripetuto ogni giorno.